Американские эксперты предупреждают, что недостаточное количество шприцев может сорвать потенциальную программу прививок против коронавируса. В частности, это вероятно во второй и третьей волны уже в 2021 году.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Специалисты призывают правительства стран проанализировать наличие необходимого оборудования. Это нужно сделать до появления вакцины, которая может быть готова к концу 2020 года,

Как отметил пресс-секретарь компании Becton, Dickinson & Co (BD) Трой Киркпатрик, это необходимо сделать до появления вакцины против коронавируса.

В то же время многие специалисты считают, что компании смогут быстро справиться с этим дефицитом.

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