AstraZeneca і Johnson & Johnson раніше зупинили випробування вакцини від коронавірусу, бо у кількох піддослідних добровольців погіршився стан здоров'я. Однак вони відновлюють дослідження – на тлі заяви Трампа про те, що США отримають вакцину через кілька тижнів.

FDA (Департамент санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США) дозволив відновити випробування вакцини від коронавірусу компаніям AstraZeneca (британсько-шведська) та Johnson & Johnson (американська). Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела і документи.

До слова Замість клітин людини – дріжджі: розкрили деталі тестування української вакцини проти COVID-19

Обидві компанії зупинили випробування вакцин (яке вже перебувало на етапі дослідів на людях – добровольцях), коли у двох піддослідних несподівано погіршився стан здоров'я.

FDA завершило розслідування обох випадків. Підсумок такий: зв'язку між введенням вакцини та появою симптомів не виявлено, хоча такий зв'язок і не можна виключити.

The Washington Post також написав про поновлення випробування вакцини у Johnson & Johnson. Мовляв, той доброволець, у якого проявилися симптоми хвороби, переніс інсульт. Але це з вакциною не пов'язано.

Тож тестування препарату можуть відновити вже за тиждень. Johnson & Johnson планує випустити понад мільярд доз вакцини до кінця 2021 року.

Зауважимо, під час дебатів кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джозефа Байдена 22 жовтня чинний глава держави Трамп заявив, що справи з американською вакциною "йдуть дуже добре". І при цьому згадав і про компанію Johnson & Johnson.