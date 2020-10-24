AstraZeneca и Johnson & Johnson ранее остановили испытания вакцины от коронавируса, потому что у нескольких подопытных добровольцев ухудшилось состояние здоровья. Однако они возобновляют исследования – на фоне заявления Трампа о том, что США получат вакцину через несколько недель.

FDA (Департамент по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) разрешил возобновить испытания вакцины от коронавируса компаниям AstraZeneca (британско-шведская) и Johnson & Johnson (американская). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы.

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Обе компании приостановили испытания вакцин (которое уже находилось на этапе опытов на людях – добровольцах), когда у двух подопытных неожиданно ухудшилось состояние здоровья.

FDA завершило расследование обоих случаев . Итог таков: связи между введением вакцины и появлением симптомов не выявлено, хотя такую связь и нельзя исключить.

The Washington Post также написал о возобновлении испытания вакцины в Johnson & Johnson. Мол, тот доброволец, у которого проявились симптомы болезни, перенес инсульт. Но это с вакциной не связано.

Поэтому тестирование препарата могут возобновить уже через неделю. Johnson & Johnson планирует выпустить более миллиарда доз вакцины до конца 2021 года.