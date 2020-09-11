Вчені з'ясували, що рівень забруднення повітря у приміщені може бути у тричі вище, ніж на відкритому повітрі. Зокрема найбільша причина забруднення – приготування їжі та прибирання.

Показник забрудненого повітря з приміщень в рази збільшився за час карантину, пише 24 канал.

Читайте також Для кого забруднене повітря небезпечне і як зменшити ризики

Чому під час приготування їжі забруднюється повітря

При цьому виділяються токсичні речовини PM2,5, небезпечні для здоров'я людини. За даними вчених-хіміків, приготування вечері може призвести до вищого вмісту PM2,5, ніж на вулицях Делі — одного з найбільш забруднених міст у світі.

Ще одна небезпека — органічні сполуки (ЛОС), які виділяються побутовою хімією. Також джерелами ЛОС є гелі для душу, освіжувачі повітря, клей, чорнило, фарба, герметик, деревина і будматеріали.

Люди проводять 90% часу у приміщенні, і все ж, коли справа доходить до забруднення, вся увага приділяється 10% часу, який ми проводимо на відкритому повітрі,

– зазначив Нікола Карслоу, професор хімії з Йоркського університету.

Насправді ж переважна більшість людей піддаються забрудненню всередині приміщень!

До теми Забруднене повітря таке ж небезпечне, як і пачка викурених сигарет

Чому це небезпечно

За даними ВООЗ, близько 3,8 мільйона людей на рік помирають від впливу забруднення атмосферного повітря в домашніх умовах.

Погана якість повітря в приміщенні пов'язана з цілим рядом захворювань, зокрема астму, пневмонію, рак легенів, хронічну обструктивну хворобу легень та серцево-судинні захворювання.