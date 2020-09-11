Ученые выяснили, что уровень загрязнения воздуха в помещении может быть в три раза выше, чем на открытом воздухе. В частности самая большая причина загрязнения – приготовление пищи и уборка.

Показатель загрязненного воздуха из помещений в разы увеличился за время карантина, пишет 24 канал.

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Почему во время приготовления пищи загрязняется воздух

При этом выделяются токсичные вещества PM2,5, опасные для здоровья человека. По данным ученых-химиков, приготовление ужина может привести к более высокому содержанию PM2,5, чем на улицах Дели – одного из самых загрязненных городов в мире.

Еще одна опасность – органические соединения (ЛОС), которые выделяются бытовой химией. Также источниками ЛОС является гели для душа, освежители воздуха, клей, чернила, краска, герметик, древесина и стройматериалы.

Люди проводят 90% времени в помещении, и все же, когда дело доходит до загрязнения, все внимание уделяется 10% времени, которое мы проводим на открытом воздухе,

– отметил Никола Карслоу, профессор химии из Йоркского университета.

На самом деле подавляющее большинство людей подвергаются загрязнению внутри помещений!

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Почему это опасно

По данным ВОЗ, около 3,8 миллиона человек в год умирают от воздействия загрязнения атмосферного воздуха в домашних условиях.

Плохое качество воздуха в помещении связано с целым рядом заболеваний, в частности астмой, пневмонией, раком легких, хронической обструктивной болезнью легких и сердечно-сосудистыми заболеваниями.