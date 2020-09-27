Фахівці прогнозують у світі другу хвилю пандемії COVID-19. Громадяни різних країн вже почали готуватись: одні скуповують всі товари першої потреби, а інші вчать собак визначати COVID-19 в організмі людини.

Собаки визначають COVID-19 у людей

У Фінляндії віднедавна почали у дивний спосіб зустрічати подорожувальників. Спочатку людина заходить і протирає шкіру тампоном. Цей тампон кладуть до склянки, яку потім ставлять перед собакою на спеціальній підставці з іншими склянками з біологічним матеріалом. І потім собаці дають їх понюхати.

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У такий спосіб собаки виявляють інфікованих на COVID-19. Раніше тварини на нюх виявляли діабет, рак та інші важкі захворювання. Тепер кінологи запевнили, що собаки пройшли спеціальну підготовку і можуть визначати хворих на COVID-19. Наразі така перевірка в аеропорту добровільна. До неї залучили 5 собак різних порід.

У гарної собаки-пошуковця має бути гарний нюх. Порода собаки не має значення. Головне, щоб їй подобалася ця робота,

– сказав кінолог Хелд Ніуро.



Собака визначає хворих на COVID-19 / Скриншот з відео

Люди почали скуповувати товар

У Великій Британії, США та Австралії люди у паніці. Перед ймовірним новим локдауном вони почали знову скуповувати товари першої потреби та їжу, яка має великий термін придатності:

консерви;

туалетний папір;

дезінфектори.

"Це відбувається, тому що у нас всіх є такий еволюційний механізм: коли людина гадає, що у майбутньому може виникнути нестача у чомусь, то інстинкт підштовхує її запасатися такими товарами", – пояснив професор психології університету Шеффілду Ричард Бентол.



Люди масово купують речі першої потреби / Скриншот з відео

У Франції спалахнули протести

У Франції поки із забезпеченням супермаркетів товарами першої потреби та туалетним папером проблем немає. Однак вже є перші демонстрації проти нових обмежувальних заходів.



Протест у Франції / Фото AP

В країні понад тиждень реєструють стрімке збільшення випадків захворюваності на COVID-19. В останні 2 доби – понад 16 тисяч інфікованих. Найскладніша ситуація в Марселі. Там влада прийняла рішення зачинити:

бари;

ресторани;

спортклуби;

центри розваг.

Натомість громадяни вийшли на протест. "Ми помремо. Ми більше так не можемо. Робітників залишають без роботи, підприємства зачиняють", – запевнив ресторатор Рене Берже.

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Наслідки COVID-19

Кількість безробітних збільшилась

Протестують проти обмежень і жителі Іспанії. Влада Мадрида заборонила мешканцям бідних районів виїжджати за їхні межі через спалах COVID-19. Через такі обмеження люди ризикують втратити роботу. У більшості європейських країн жорсткий карантин у березні спровокував рекордне безробіття – на рівні 10%.

Найгірша ситуація в Греції та Іспанії. Там без роботи залишились майже 20% громадян. Через пандемію COVID-19 ВВП Євросоюзу в середньому впав на 7% пунктів. Економічний спад та стрімке збільшення інфікованих змушує європейські уряди шукати баланс між порятунком економіки і захистом здоров'я своїх громадян. Відтак в Європі поки лише говорять про суворий карантин, але не поспішають відновлювати його.

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"Прогнозувати зараз дуже складно, бо розвивається COVID-10 не за тими моделями, як розвивалися попередні пандемії SARS, атипічна пневмонія і інші. Як математик я можу говорити це абсолютно точно", – запевнив доктор економічних наук Андрій Длигач.

Адаптивний карантин допоміг Києву уникнути серйозної кризи

Така непрогнозованість пандемії ускладнює формування стратегій та планів з відновлення економічного зростання. Поки в Європі запроваджують точкові обмеження в місцях спалаху коронавірусу, в Україні теж обрали європейську модель боротьби з розповсюдженням недуги. Адаптивний карантин, на думку вітчизняних економістів, допоміг уникнути серйозної фінансової кризи.

"Україна йде не негативним, не песимістичним сценарієм. У нас не буде великої катастрофи. Ми йдемо за сценарієм приблизно мінус 6 – 7% ВВП", – сказав Длигач.



Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу

Водночас у ВООЗ попередили, що пандемія вийшла з-під контролю. За їх прогнозами, до появи вакцини від COVID-19 може загинути 2 мільйони землян.