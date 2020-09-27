Специалисты прогнозируют в мире вторую волну пандемии COVID-19. Граждане разных стран уже начали готовится: одни скупают все товары первой необходимости, а другие учат собак определять COVID-19 в организме человека.

Собаки определяют COVID-19 у людей

В Финляндии с недавних пор начали странным способом встречать путешествующих. Сначала человек заходит и протирает кожу тампоном. Этот тампон кладут в стакан, который затем ставят перед собакой на специальной подставке с другими стаканами с биологическим материалом. И потом собаке дают их понюхать.

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Таким образом собаки находят инфицированных COVID-19. Раньше животные на нюх выявляли диабет, рак и другие тяжелые заболевания. Теперь кинологи заверили, что собаки прошли специальную подготовку и могут определять больных COVID-19. Сейчас такая проверка в аэропорту добровольная. К ней привлекли 5 собак разных пород.

У хорошей собаки-поисковика должно быть хорошее обоняние. Порода собаки не имеет значения. Главное, чтобы ей нравилась эта работа,

– сказал кинолог Хелд Ниуро.



Собака определяет больных COVID-19 / Скриншот с видео

Люди начали скупать товар

В Великобритании, США и Австралии люди в панике. Перед вероятным новым локдауном они снова начали скупать товары первой необходимости и еду, которая имеет большой срок годности:

консервы;

туалетная бумага;

дезинфекторы.

"Это происходит, потому что у нас всех есть такой эволюционный механизм: когда человек думает, что в будущем может возникнуть недостаток в чем-то, то инстинкт подталкивает его запасаться этими товарами", – пояснил профессор психологии университета Шеффилд Ричард Бентол.



Люди массово покупают вещи первой необходимости / Скриншот с видео

Во Франции вспыхнули протесты

Во Франции пока с обеспечением супермаркетов товарами первой необходимости и туалетной бумагой проблем нет. Однако уже есть первые демонстрации против новых ограничительных мер.



Протест во Франции / Фото AP

В стране более недели регистрируют стремительное увеличение случаев заболеваемости COVID-19. В последние 2 суток – более 16 тысяч инфицированных. Самая сложная ситуация в Марселе. Там власть приняла решение закрыть:

бары;

рестораны;

спортклубы;

центры развлечений.

Зато граждане вышли на протест. "Мы умрем. Мы больше так не можем. Рабочих оставляют без работы, предприятия закрывают", – заверил ресторатор Рене Берже.

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Последствия COVID-19

Количество безработных увеличилось

Протестуют против ограничений и жители Испании. Власти Мадрида запретили жителям бедных районов выезжать за их пределы из-за вспышки COVID-19. Из-за таких ограничений люди рискуют потерять работу. В большинстве европейских стран жесткий карантин в марте спровоцировал рекордную безработицу – на уровне 10%.

Наихудшая ситуация в Греции и Испании. Там без работы остались почти 20% граждан. Из-за пандемии COVID-19 ВВП Евросоюза в среднем упал на 7% пунктов. Экономический спад и стремительный рост инфицированных заставляет европейские правительства искать баланс между спасением экономики и защитой здоровья своих граждан. Поэтому в Европе пока только говорят о строгом карантине, но не спешат восстанавливать его.

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"Прогнозировать сейчас очень сложно, потому что развивается COVID-19 не по тем моделям, как развивались предыдущие пандемии SARS, атипичная пневмония и другие. Как математик я могу говорить это абсолютно точно", – заверил доктор экономических наук Андрей Длыгач.

Адаптивный карантин помог Киеву избежать серьезного кризиса

Такая непрогнозируемость пандемии затрудняет формирование стратегий и планов по восстановлению экономического роста. Пока в Европе вводят точечные ограничения в местах вспышки коронавируса, в Украине тоже выбрали европейскую модель борьбы с распространением болезни. Адаптивный карантин, по мнению отечественных экономистов, помог избежать серьезного финансового кризиса.

"Украина идет не по негативному, не пессимистическому сценарию. У нас не будет большой катастрофы. Мы идем по сценарию примерно минус 6–7% ВВП", – сказал Длыгач.

Адаптивный карантин / инфографика 24 канала

В то же время в ВОЗ предупредили, что пандемия вышла из-под контроля. По их прогнозам, до появления вакцины от COVID-19 может погибнуть 2 миллиона землян.