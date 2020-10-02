Епідеміологічна ситуація через поширення коронавірусу в європейських країнах, на жаль, продовжує стрімко погіршуватися. Уряд Іспанії спільно з місцевою владою Мадрида запровадили жорсткий карантин у всьому столичному регіоні.

Про це повідомляє видання El Pais. У регіоні Мадрида є 11 міст, які перевищують критерій у 500 випадків захворювання на 100 000 мешканців.

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Так, регіон також буде частково ізольований від інших частин Іспанії. Також у ньому набувають чинності обмеження на пересування, скорочення розкладу роботи барів та ресторанів, закладів торгівлі, а також обмеження щодо громадських зібрань.

Зазначається, що мешканці можуть пересуватися в межах столичного регіону, "завжди дотримуючись заходів індивідуального та колективного захисту, встановлених компетентними органами охорони здоров'я".

У культових місцях максимальна місткість відтепер становитиме: 15 осіб на відкритому просторі та 10 людей на закритому просторі.

За даними Апарату РНБО України, в Іспанії з початку епідемії коронавірусу виявили 778 607 випадків зараження. На жаль, 31 973 осіб померли від ускладнень, викликаних інфекцією. 150 376 людей одужали.

Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу