Эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса в европейских странах, к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться. Правительство Испании совместно с местными властями Мадрида ввели жесткий карантин во всем столичном регионе.

Об этом сообщает издание El Pais. В регионе Мадрида есть 11 городов, которые превышают критерий в 500 случаев на 100 000 жителей.

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Регион также будет частично изолирован от других частей Испании. Также в нем вступают в силу ограничения на передвижение, сокращение расписания работы баров и ресторанов, заведений торговли, а также ограничения по общественным собраниям.

Отмечается, что жители могут передвигаться в пределах столичного региона, "всегда соблюдая меры индивидуальной и коллективной защиты, установленных компетентными органами здравоохранения".

В культовых местах максимальное количество отныне составит: 15 человек на открытом пространстве и 10 людей в закрытом пространстве.

По данным Аппарата СНБО Украины, в Испании с начала эпидемии коронавируса обнаружили 778 607 случаев заражения. К сожалению, 31 973 человека умерли от осложнений, вызванных инфекцией. 150 376 человек выздоровели.



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