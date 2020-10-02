В Румынии зафиксировали впервые дали условный срок пациенту, который несмотря на симптомы коронавирусной инфекции сбежал из больницы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой Radio Romania International. Отмечается, что Бузеуський суд приговорил к 6 месяцам условного лишения свободы мужчину, который в апреле был госпитализирован с симптомами COVID-19.

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Пациент сбежал из больницы, однако ему было запрещено самовольно покидать медицинское учреждение из-за того, что у него были конкретные симптомы коронавирусной инфекции.

Против мужчины открыли производство за препятствование борьбе с заболеваниями и в сентябре суд вынес приговор.



Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала

Добавим, что по состоянию на 2 октября в Румынии обнаружили 131001 случай инфицирования коронавирусом, 4915 человек умерли от осложнений. К счастью, 105 582 человека выздоровели. Сейчас в стране болеют 21 504 человек.