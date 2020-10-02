У Румунії зафіксували вперше дали умовний термін пацієнту, який незважаючи на симптоми коронавірусної інфекції втік з лікарні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Radio Romania International. Зазначається, що Бузеуський суд засудив до 6 місяців умовного позбавлення волі чоловіка, який у квітні був госпіталізований з симптомами COVID-19.

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Пацієнт втік з лікарні, однак йому було заборонено самовільно залишити медичний заклад через те, що він мав конкретні симптоми коронавірусної інфекції.

Проти чоловіка відкрили провадження за перешкоджання боротьбі із захворюваннями і у вересні суд виніс вирок.

Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу

Додамо, що станом на 2 жовтня у Румунії виявили 131001 випадок інфікування коронавірусом, 4915 осіб померли від ускладнень. На щастя, 105 582 людини одужали. Нині у країні хворіють 21 504 осіб.