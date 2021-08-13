Гречкою чи виплатами, – імунолог пояснив, як стимулювати пенсіонерів вакцинуватися

У Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що темпи вакцинації в Україні швидші за світові і європейські. Проте досі залишаються люди, які сумніваються, чи варто їм щепитись.

Зокрема мовиться про пенсіонерів. В ефірі 24 каналу лікар-імунолог, кандидат медичних наук Борис Донськой запропонував, як стимулювати до вакцинації цю групу населення.

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Як запобігти введенню локдауну восени

За його словами, якщо не провакцинувати достатню кількість населення до осені, то потрібно буде невідкладно вводити локдаун. Щоб запобігти цьому, іншого засобу, окрім щеплення, в нас немає.

Якщо ми хоч половину пенсіонерів простимулюємо гречкою чи виплатами і якщо вони вакцинуються, то цей сценарій абсолютно нівелюється,

– зазначив Донськой.

Тоді буде достатня заповненість ліжкомісць в реанімаціях та помірна кількість смертей. Водночас вводити локдаун необхідності не буде.

Темпи вакцинації в Україні: що відомо

П'ятий етап вакцинації в Україні почався наприкінці липня. Це означає, що кожен охочий може вакцинуватися від коронавірусу.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, до кінця літа Україна отримає ще 13 мільйонів доз вакцини, тому препарату вистачить для усіх.

Упродовж 12 серпня в Україні 163 310 осіб отримали щеплення проти COVID-19.

Раніше Донськой також запропонував , щоб українські зірки публічно вакцинували своїх батьків. Тоді в пенсіонерів може з'явитись більше довіри до вакцини.

Донськой сказав, як стимулювати вакцинуватися пенсіонерів: дивіться відео