В частности речь идет о пенсионерах. В эфире 24 канала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Борис Донской предложил, как стимулировать к вакцинации эту группу населения.

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Как предотвратить введение локдауна осенью

По его словам, если не провакцинировать достаточное количество населения до осени, то нужно будет безотлагательно вводить локдаун. Чтобы предотвратить это, другого средства, кроме прививки, у нас нет.

Если мы хоть половину пенсионеров простимулируем гречкой или выплатами и если они вакцинируются, то этот сценарий абсолютно нивелируется,

– отметил Донской.

Тогда будет достаточная заполненность койкомест в реанимациях и умеренное количество смертей. В то же время вводить локдаун необходимости не будет.

Отметим! Ранее Донской также предложил, чтобы украинские звезды публично вакцинировали своих родителей. Тогда у пенсионеров может появиться больше доверия к вакцине.

Темпы вакцинации в Украине: что известно

Пятый этап вакцинации в Украине начался в конце июля. Это означает, что каждый желающий может вакцинироваться от коронавируса.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до конца лета Украина получит еще 13 миллионов доз вакцины, поэтому препарата хватит для всех.

В течение 12 августа в Украине 163 310 человек получили прививки против COVID-19.

Донской сказал, как стимулировать вакцинироваться пенсионеров: смотрите видео