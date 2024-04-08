Як доглядати за шкірою весною
В іншому догляд за обличчям більшою мірою залежить від типу та стану шкіри, меншою – від погоди за вікном. Так, якщо турбують прищі, зморшки, пігментація або лущення, потрібен активний догляд, а коли стан шкіри влаштовує, достатньо базового: очищення, зволоження та захисту від сонця.
Також на тему Оніхолізис: що робити, коли ніготь відшаровується
Чутливій шкірі не підходять засоби з ефірними оліями та ароматизаторами, тому що вони провокують запалення. У догляді за сухою шкірою важливо вибирати засоби, які заповнюють брак природних жирів, а жирну шкіру не треба очищати агресивними засобами. І неважливо, весна на вулиці чи пізня осінь.
Американська асоціація дерматологічної хірургії, як і інші фахівці, не виділяють окремий весняний догляд: обличчя потрібно зволожувати та захищати від сонця будь-якої пори року. Тому, якщо зі шкірою все гаразд, міняти засоби не треба. Однак, якщо догляд підібраний неправильно, після зими шкіра буде тьмяною і з лущенням, а підвищення рівня вологості навесні може додати жирний блиск.
Інші рекомендації для будь-якої пори року
Дерматологи зазначають, що на здоров'я шкіри впливає і спосіб життя. Ось кілька порад, яких треба дотримуватись:
- Захищайте шкіру від сонця. Для цього потрібно використовувати сонцезахисний крем із SPF не менше 30. Щоб захиститися від раку шкіри, потрібно мазатися санскрінами, коли ультрафіолетовий індекс 3 і вище, а якщо турбує фотостаріння – використовуйте сонцезахисний крем щодня.
- Кинути курити. Через куріння збільшується ризик плоскоклітинного раку шкіри, ушкоджуються колаген та еластин, що призводить до утворення зморшок.
- Дотримуйтесь здорової дієти. Щоб харчування було збалансованим, потрібно їсти овочі та фрукти, повільні вуглеводи, молочку та її рослинні альтернативи, білкові продукти та жири.
- Намагайтеся висипатися та уникайте стресових ситуацій. Звучить легко, але треба спробувати не хвилюватися хоча б з найменших питань, наприклад, не сваритись з продавцем на касі, навіть якщо дуже хочеться.
І, звичайно, цих рекомендацій потрібно дотримуватися будь-якого сезону.