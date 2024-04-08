Як доглядати за шкірою весною

В іншому догляд за обличчям більшою мірою залежить від типу та стану шкіри, меншою – від погоди за вікном. Так, якщо турбують прищі, зморшки, пігментація або лущення, потрібен активний догляд, а коли стан шкіри влаштовує, достатньо базового: очищення, зволоження та захисту від сонця.

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Чутливій шкірі не підходять засоби з ефірними оліями та ароматизаторами, тому що вони провокують запалення. У догляді за сухою шкірою важливо вибирати засоби, які заповнюють брак природних жирів, а жирну шкіру не треба очищати агресивними засобами. І неважливо, весна на вулиці чи пізня осінь.

Американська асоціація дерматологічної хірургії, як і інші фахівці, не виділяють окремий весняний догляд: обличчя потрібно зволожувати та захищати від сонця будь-якої пори року. Тому, якщо зі шкірою все гаразд, міняти засоби не треба. Однак, якщо догляд підібраний неправильно, після зими шкіра буде тьмяною і з лущенням, а підвищення рівня вологості навесні може додати жирний блиск.

Інші рекомендації для будь-якої пори року

Дерматологи зазначають, що на здоров'я шкіри впливає і спосіб життя. Ось кілька порад, яких треба дотримуватись:

Захищайте шкіру від сонця. Для цього потрібно використовувати сонцезахисний крем із SPF не менше 30. Щоб захиститися від раку шкіри, потрібно мазатися санскрінами, коли ультрафіолетовий індекс 3 і вище, а якщо турбує фотостаріння – використовуйте сонцезахисний крем щодня.

Для цього потрібно використовувати сонцезахисний крем із SPF не менше 30. Щоб захиститися від раку шкіри, потрібно мазатися санскрінами, коли ультрафіолетовий індекс 3 і вище, а якщо турбує фотостаріння – використовуйте сонцезахисний крем щодня. Кинути курити. Через куріння збільшується ризик плоскоклітинного раку шкіри, ушкоджуються колаген та еластин, що призводить до утворення зморшок.

Через куріння збільшується ризик плоскоклітинного раку шкіри, ушкоджуються колаген та еластин, що призводить до утворення зморшок. Дотримуйтесь здорової дієти. Щоб харчування було збалансованим, потрібно їсти овочі та фрукти, повільні вуглеводи, молочку та її рослинні альтернативи, білкові продукти та жири.

Щоб харчування було збалансованим, потрібно їсти овочі та фрукти, повільні вуглеводи, молочку та її рослинні альтернативи, білкові продукти та жири. Намагайтеся висипатися та уникайте стресових ситуацій. Звучить легко, але треба спробувати не хвилюватися хоча б з найменших питань, наприклад, не сваритись з продавцем на касі, навіть якщо дуже хочеться.

І, звичайно, цих рекомендацій потрібно дотримуватися будь-якого сезону.