Відкриття представили учені Бірмінгемського університету. Вони запевнили, що відтепер це буде швидка, безболісна процедура, що робить діагностику раку не такою травматичною для пацієнта.

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Ароматизовані льодяники зі спеціальної сировини, яку учені назвали "розумний гідрогель", можуть стати альтернативою іншим діагностичним процедурам.

Як працює метод

Пацієнтам достатньо посмоктати льодяник – і зразок їхньої слини одразу ж вхопить і проаналізує гідрогель.

"Він діє, як рибальська сітка, ловлячи білки, які можуть бути біомаркерами раку", – пояснили дослідники.

Вчені вважають, що цей метод можна використовувати в закладах первинної медичної допомоги, зокрема в кабінетах загальної практики.

Неінвазивність діагностики

До прикладу, у Великій Британії щороку діагностують рак голови та шиї приблизно у 12 400 людей.

Наразі діагностика раку ротової порожнини передбачає встановлення гнучкої камери на кінці трубки через ніс або рот і взяття біопсії для дослідження.

Видання цитує британку Рейчел Парсонс, які1 у 2018 році зробили біопсію пухлини на щоці, після чого медикам довелося накладати шви. Жінка поділилась, що це було боляче.

"Думка про те, що замість біопсії, я могла просто посмоктати льодяник, дивовижна. Я б хотіла, щоб щось подібне існувало, коли мені поставили діагноз", – сказала вона.

Учені покладають великі надії на це дослідження та сподіваються, що усі його етапи пройдуть успішно.

Довідка. Грант у розмірі 350 000 фунтів стерлінгів команда вчених отримає упродовж наступних трьох років від Cancer Research UK та Ради з досліджень інженерних та фізичних послуг.