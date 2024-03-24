Открытие представили ученые Бирмингемского университета. Они заверили, что отныне это будет быстрая, безболезненная процедура, что делает диагностику рака не такой травматичной для пациента.

Смотрите также 5 продуктов, которые помогут предотвратить один из самых опасных видов рака

Ароматизированные леденцы из специального сырья, которое ученые назвали "умный гидрогель", могут стать альтернативой другим диагностическим процедурам.

Как работает метод

Пациентам достаточно пососать леденец – и образец их слюны сразу же схватит и проанализирует гидрогель.

"Он действует, как рыболовная сеть, ловя белки, которые могут быть биомаркерами рака", – объяснили исследователи.

Ученые считают, что этот метод можно использовать в учреждениях первичной медицинской помощи, в частности в кабинетах общей практики.

Неинвазивность диагностики

К примеру, в Великобритании ежегодно диагностируют рак головы и шеи примерно у 12 400 человек.

Сейчас диагностика рака ротовой полости предусматривает установление гибкой камеры на конце трубки через нос или рот и взятие биопсии для исследования.

Издание цитирует британку Рэйчел Парсонс, которой1 в 2018 году сделали биопсию опухоли на щеке, после чего медикам пришлось накладывать швы. Женщина поделилась, что это было больно.

"Мысль о том, что вместо биопсии, я могла просто пососать леденец, удивительная. Я бы хотела, чтобы что-то подобное существовало, когда мне поставили диагноз", – сказала она.

Ученые возлагают большие надежды на это исследование и надеются, что все его этапы пройдут успешно.

Справка. Грант в размере 350 000 фунтов стерлингов команда ученых получит в течение следующих трех лет от Cancer Research UK и Совета по исследованиям инженерных и физических услуг.