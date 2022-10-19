У Львові оголосили День для незламних: збирають 100 мільйонів на протези для військових

Українці дивовижні у своєму бажанні та вмінні допомагати один одному. Саме тому 19 жовтня у Львові оголосили Днем для незламних. У його рамках планують зібрати кошти на протези для військових.

Про це у своєму фейсбуці повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що упродовж цього дня – у рамках Дня для незламних – планують зібрати 100 мільйонів гривень, які спрямують на потреби захисників України.

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19 жовтня – День для НЕЗЛАМНИХ

Як зазначив мер Львова, торік 19 жовтня був Днем для Вікторійки. Дівчинки, якій ціле місто переказувало свій одноденний заробіток. За допомогою цим та іншим коштам їй вдалося зробити найдорожчий укол у світі, щоб допомогти побороти СМА.

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На відео ви бачите, як сьогодні Вікторія Полюга стає міцнішою, усміхається і вчиться плавати,

– зауважив Садовий.

Тож цьогоріч у Львові вирішили поставити собі нову мету. Цього разу мовиться про збір 100 мільйонів гривень. Ці кошти спрямують на протези для НЕЗЛАМНИХ українців, наголосив міський голова.

Він закликав переказати сьогодні свою одноденну заробітну плату. Це дозволить не лише допомогти нашим мужнім захисникам. Це ще й наблизить нас до перемоги.

Як долучитися до збору

Для цього необхідно перейти за цим посиланням, яке переведе вас на сторінку збору коштів.

Також ви можете надіслати благодійну SMS на номер 88001. Вартість одного такого повідомлення – 20 гривень, які також спрямують на протезування.



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Сам проєкт "Протези для Незламних" започаткував Національний центр реабілітації "Незламні" спільно з благодійною платформою dobro.ua. З його допомогою планують забезпечити щонайменше пів сотні українців, котрі постраждали від війни, найкращими у світі біонічними протезами.

Протезист Національного реабілітаційного центру "Незламні" Назар Багнюк, наголосив на місії проєкту. Він зазначив, що прагне створити найкраще для українців. Ба більше, поставити високу планку у питанні протезування, нижче якої ніхто не мав би опускатися у нашій державі.

Щоб ніхто не думав і навіть не припускав, що можна їхати кудись за кордон, щоб отримати щось краще, ніж в Україні,

– підкреслив Назар Багнюк.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові запрацювала мобільна майстерня протезування. Вона діє на базі реабілітаційного центру "Незламні" у Клінічній лікарні Святого Пантелеймона. Сама майстерня складається з двох приміщень: в одному з них безпосередньо виготовляють протези, а в другому – займаються їхньою приміркою та проводять інші маніпуляції.

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