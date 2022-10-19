Об этом в своем фейсбуке сообщил городской глава Львова Андрей Садовый. Он отметил, что в течение этого дня – в рамках Дня для несокрушимых – планируют собрать 100 миллионов гривен, которые будут направлены на нужды защитников Украины.

Читайте также Потерял руку и бросил, чтобы не быть обузой: девушка разыскала воина ВСУ, чтобы пожениться

19 октября – День для НЕСОКРУШИМЫХ

Как отметил мэр Львова, 19 октября прошлого года был Днем для Виктории. Девочки, которой весь город переводил свой однодневный заработок. С помощью этих и других средств ей удалось сделать самый дорогой укол в мире, чтобы помочь побороть СМА.

Родители рассказали, как себя чувствует Виктория Полюга после дорогого укола: смотрите видео

На видео вы видите, как сегодня Виктория Полюга становится крепче, улыбается и учится плавать,

– заметил Садовый.

В этом году во Львове решили поставить себе новую цель. В этот раз говорится о сборе 100 миллионов гривен. Эти средства направят на протезы для НЕСОКРУШИМЫХ украинцев, отметил городской глава.

Он призвал перевести сегодня свою однодневную заработную плату. Это позволит не только помочь нашим мужественным защитникам. Это еще и приблизит нас к победе.

Как присоединиться к сбору

Для этого необходимо перейти по этой ссылке, которая переведет вас на страницу сбора средств.

Также вы можете отправить благотворительную SMS на номер 88001. Стоимость одного сообщения – 20 гривен, которые также направят на протезирование.



По состоянию на 11:23 удалось собрать 16 272 874,53 грн. / Скриншот

Сам проект "Протезы для Несокрушимых" положил начало Национальному центру реабилитации "Несокрушимые" совместно с благотворительной платформой dobro.ua. С его помощью планируют обеспечить не менее полусотни украинцев, пострадавших от войны, лучшими в мире бионическими протезами.

Протезист Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" Назар Багнюк, отметил миссию проекта. Он отметил, что стремится создать лучшее для украинцев. Более того, поставить высокую планку в вопросе протезирования, ниже которой никто не должен опускаться в нашем государстве.

Чтобы никто не думал и даже не предполагал, что можно ехать куда-то за границу, чтобы получить что-то лучшее, чем в Украине,

– подчеркнул Назар Багнюк.

Напомним, что недавно во Львове заработала мобильная мастерская протезирования. Она действует на базе реабилитационного центра "Несокрушимые" в Клинической больнице Святого Пантелеймона. Сама мастерская состоит из двух помещений: в одном из них непосредственно производят протезы, а во втором – занимаются их примеркой и проводят другие манипуляции.

Какая ситуация на фронте – оперативная сводка Генштаба ВСУ: смотрите видео