В декількох регіонах Литви посилюють карантин
Уряд Литви посилить карантинні обмеження в декількох регіонах країни. Обмеження почнуть діяти з середи, 28 жовтня, і триватимуть як мінімум до 11 листопада.
Карантин посилять у Вільнюсі, Каунасі, Клайпеді та ще п'яти самоуправліннях країни, повідомляє Delfi.
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Які обмеження введуть в Литві
- В муніципалітетах обмежується заповнюваність громадського транспорту, який їде за їхні межі – сидячі місця можна займати з відстанню не менше одного метра від інших пасажирів.
- В громадських місцях заборонено збиратися групами понад п'ять осіб, за винятком членів сім'ї. З іншими людьми потрібно тримати дистанцію у два метри.
- Відвідування родичів у стаціонарах лікарень забороняються, крім невиліковно хворих пацієнтів, дітей і породіль. Так само забороняються візити до всіх закладів соціальної опіки, де люди проживають постійно.
- У державних закладах працівники повністю або частково перейдуть на віддалену роботу.
- Магазинам дозволено одночасно впускати не більше однієї людини на квадратний метр площі.
- Крім того, в регіонах вводять обов'язковий масковий режим.
Яка ситуація в Литві з коронавірусом
Минулої доби в Литві зафіксували 765 нових випадків. Всього в країні захворіли 10 949 людей, 136 – померло. 4 166 людей одужало.
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