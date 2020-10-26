В нескольких регионах Литвы усиливают карантин
Правительство Литвы усилит карантин в нескольких регионах страны. Ограничения начнут действовать со среды, 28 октября, и продлятся как минимум до 11 ноября.
Карантин усилят в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и еще пяти самоуправлениях страны, сообщает Delfi.
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Какие ограничения введут в Литве
- В муниципалитетах ограничивается заполняемость общественного транспорта, который едет за их пределы – сидячие места можно занимать с расстоянием не менее одного метра от других пассажиров.
- В общественных местах запрещено собираться группами более пяти лиц, за исключением членов семьи. С другими людьми нужно держать дистанцию в два метра.
- Посещение родственников в стационарах больниц запрещаются, кроме неизлечимо больных пациентов, детей и рожениц. Так же запрещаются визиты во все учреждения социальной опеки, где люди проживают постоянно.
- В государственных учреждениях работники полностью или частично перейдут на удаленную работу.
- Магазинам разрешено одновременно впускать не более одного человека на квадратный метр площади.
- Кроме того, в регионах вводят обязательный масочный режим.
Какова ситуация в Литве с коронавирусом
За прошедшие сутки в Литве зафиксировали 765 новых случаев. Всего в стране заболели 10 949 человек, 136 – умерли. 4166 человек выздоровели.
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