Правительство Литвы усилит карантин в нескольких регионах страны. Ограничения начнут действовать со среды, 28 октября, и продлятся как минимум до 11 ноября.

Карантин усилят в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и еще пяти самоуправлениях страны, сообщает Delfi. Также по теме: В Берлине снова вспыхнул протест из-за карантина: фото Какие ограничения введут в Литве В муниципалитетах ограничивается заполняемость общественного транспорта, который едет за их пределы – сидячие места можно занимать с расстоянием не менее одного метра от других пассажиров.

В общественных местах запрещено собираться группами более пяти лиц, за исключением членов семьи. С другими людьми нужно держать дистанцию ​​в два метра.

Посещение родственников в стационарах больниц запрещаются, кроме неизлечимо больных пациентов, детей и рожениц. Так же запрещаются визиты во все учреждения социальной опеки, где люди проживают постоянно.

В государственных учреждениях работники полностью или частично перейдут на удаленную работу.

Магазинам разрешено одновременно впускать не более одного человека на квадратный метр площади.

Кроме того, в регионах вводят обязательный масочный режим. Какова ситуация в Литве с коронавирусом За прошедшие сутки в Литве зафиксировали 765 новых случаев. Всего в стране заболели 10 949 человек, 136 – умерли. 4166 человек выздоровели.