За минулу добу в Україні виявили нові 429 випадків зараження. Загалом на коронавірус захворіли 22 811 українців, з них померли 679 та одужали 8 934.

Дані поширення коронавірусної інфекції в Україні опублікувала система моніторингу COVID-19 апарату РНБО України.

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COVID-19 в областях України станом на 29 травня:

Чернівецька область – 3 529;

м. Київ – 2849;

Рівненська область – 1628;

Львівська область – 1563;

Київська область – 1535;

Івано-Франківська область – 1360;

Закарпатська область – 1147;

Тернопільська область – 1145;

Харківська область – 1011;

Вінницька область – 957;

Дніпропетровська область – 930;

Одеська область – 878;

Волинська область – 863;

Житомирська область – 694;

Кіровоградська область – 503;

Запорізька область – 431;

Хмельницька область – 177;

Черкаська область – 401;

Миколаївська область – 284;

Полтавська область – 268;

Херсонська область – 177;

Сумська область – 167;

Донецька область – 158;

Чернігівська область – 150;

Луганська область – 46.

Важливо! У зведенні не враховані дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.

Скільки українців лікуються від COVID-19 в лікарнях

Госпіталізації потребували 7 078 хворих, з них 273 дитини та 8 25 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 267 людей, зокрема одна дитина та 24 медичних працівників.

Загалом коронавірусну хворобу виявили у 1 693 дітей та 4 411 медиків. На амбулаторному лікуванні перебувають 15 733 пацієнтів, з них 1 420 дітей та 3 586 медпрацівників. Такі дані опублікував Центр Громадського розвитку МОЗ.