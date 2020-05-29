COVID-19 виявили у 22 811 українців: актуальна ситуація в регіонах
За минулу добу в Україні виявили нові 429 випадків зараження. Загалом на коронавірус захворіли 22 811 українців, з них померли 679 та одужали 8 934.
Дані поширення коронавірусної інфекції в Україні опублікувала система моніторингу COVID-19 апарату РНБО України.
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COVID-19 в областях України станом на 29 травня:
- Чернівецька область – 3 529;
- м. Київ – 2849;
- Рівненська область – 1628;
- Львівська область – 1563;
- Київська область – 1535;
- Івано-Франківська область – 1360;
- Закарпатська область – 1147;
- Тернопільська область – 1145;
- Харківська область – 1011;
- Вінницька область – 957;
- Дніпропетровська область – 930;
- Одеська область – 878;
- Волинська область – 863;
- Житомирська область – 694;
- Кіровоградська область – 503;
- Запорізька область – 431;
- Хмельницька область – 177;
- Черкаська область – 401;
- Миколаївська область – 284;
- Полтавська область – 268;
- Херсонська область – 177;
- Сумська область – 167;
- Донецька область – 158;
- Чернігівська область – 150;
- Луганська область – 46.
Важливо! У зведенні не враховані дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.
Скільки українців лікуються від COVID-19 в лікарнях
Госпіталізації потребували 7 078 хворих, з них 273 дитини та 8 25 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 267 людей, зокрема одна дитина та 24 медичних працівників.
Загалом коронавірусну хворобу виявили у 1 693 дітей та 4 411 медиків. На амбулаторному лікуванні перебувають 15 733 пацієнтів, з них 1 420 дітей та 3 586 медпрацівників. Такі дані опублікував Центр Громадського розвитку МОЗ.