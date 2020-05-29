COVID-19 обнаружили у 22 811 украинцев: актуальная ситуация в регионах
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 429 новых случаев заражения. В общем коронавирусом заболели 22 811 украинцев, из них умерли 679 и выздоровели 8 934.
Данные о распространении коронавирусной инфекции в Украине опубликовала система мониторинга COVID-19 аппарата СНБО Украины.
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COVID-19 в областях Украины по состоянию на 29 мая:
- Черновицкая область – 3 529;
- г. Киев – 2849;
- Ровненская область – 1 628;
- Львовская область – 1 563;
- Киевская область – 1 535;
- Ивано-Франковская область – 1 360;
- Закарпатская область – 1 147;
- Тернопольская область – 1 145;
- Харьковская область – 1 011;
- Винницкая область – 957;
- Днепропетровская область – 930;
- Одесская область – 878;
- Волынская область – 863;
- Житомирская область – 694;
- Кировоградская область – 503;
- Запорожская область – 431;
- Хмельницкая область – 177;
- Черкасская область – 401;
- Николаевская область – 284;
- Полтавская область – 268;
- Херсонская область – 177;
- Сумская область – 167;
- Донецкая область – 158;
- Черниговская область – 150;
- Луганская область – 46.
Важно! В сводке не учтены данные со временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.
Сколько украинцев лечатся от COVID-19 в больницах
В госпитализации нуждались 7 078 больных, из них 273 ребенка и 825 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 267 человек, в том числе один ребенок и 24 медицинских работника.
В общем коронавирусную болезнь обнаружили у 1 693 детей и 4 411 медиков. На амбулаторном лечении находятся 15 733 пациента, из них 1 420 детей и 3 586 медработников. Такие данные опубликовал Центр Общественного развития Минздрава.