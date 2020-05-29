За прошедшие сутки в Украине обнаружили 429 новых случаев заражения. В общем коронавирусом заболели 22 811 украинцев, из них умерли 679 и выздоровели 8 934.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в Украине опубликовала система мониторинга COVID-19 аппарата СНБО Украины.

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COVID-19 в областях Украины по состоянию на 29 мая:

Черновицкая область – 3 529;

г. Киев – 2849;

Ровненская область – 1 628;

Львовская область – 1 563;

Киевская область – 1 535;

Ивано-Франковская область – 1 360;

Закарпатская область – 1 147;

Тернопольская область – 1 145;

Харьковская область – 1 011;

Винницкая область – 957;

Днепропетровская область – 930;

Одесская область – 878;

Волынская область – 863;

Житомирская область – 694;

Кировоградская область – 503;

Запорожская область – 431;

Хмельницкая область – 177;

Черкасская область – 401;

Николаевская область – 284;

Полтавская область – 268;

Херсонская область – 177;

Сумская область – 167;

Донецкая область – 158;

Черниговская область – 150;

Луганская область – 46.

Важно! В сводке не учтены данные со временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Сколько украинцев лечатся от COVID-19 в больницах

В госпитализации нуждались 7 078 больных, из них 273 ребенка и 825 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 267 человек, в том числе один ребенок и 24 медицинских работника.

В общем коронавирусную болезнь обнаружили у 1 693 детей и 4 411 медиков. На амбулаторном лечении находятся 15 733 пациента, из них 1 420 детей и 3 586 медработников. Такие данные опубликовал Центр Общественного развития Минздрава.