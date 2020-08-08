У Росії від коронавірусу померли два високопоставлені архієреї Російської православної церкви – митрополит Ісідор та архімандрит Герман.

Голова Вищого загальноцерковного суду Російської православної церкви митрополит Ісідор (Кириченко) помер від коронавірусу. Також внаслідок інфекції найвідоміший екзорцист РПЦ архімандрит Герман (Чесноков), повідомляє Радіо Свобода.

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Ісидор 33 роки був головним архіреєм Кубані. У СРСР він обіймав посаду єпископа Архангельського і Холмогорського. Кириченко помер у віці 79 років.

Стільки ж років на момент смерті було Герману, який служив у найбільшому монастирі РПЦ – Троїце-Сергієвій Лаврі. Він був відомий як єдиний офіційний екзорцист Російської православної церкви. З дозволу церковної влади він регулярно проводив обряди, "виганяючи бісів".

Відомо, що Чесноков ще з травня був підключений до апарату ШВЛ та перебував у критичному стані.

За період пандемії внаслідок коронавірусу у лаврі померли 5 архімандритів: 3 ігумени, 2 ієродиякони ієромонах і два ієродиякони.