В России от коронавируса умерли два высокопоставленных архиерея Русской православной церкви – митрополит Исидор и архимандрит Герман.

Председатель Высшего общецерковного суда Русской православной церкви митрополит Исидор (Кириченко) умер от коронавируса. Также в результате инфекции самый известный экзорцист РПЦ архимандрит Герман (Чесноков), сообщает Радио Свобода.

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Исидор 33 года был главным архиреем Кубани. В СССР он занимал должность епископа Архангельского и Холмогорского. Кириченко умер в возрасте 79 лет.

Столько же лет на момент смерти было Герману, который служил в крупнейшем монастыре РПЦ – Троице-Сергиевой Лавре. Он был известен как единственный официальный экзорцист Русской православной церкви. С разрешения церковных властей он регулярно проводил обряды, "изгоняя бесов".

Известно, что Чесноков еще с мая был подключен к аппарату ИВЛ и находился в критическом состоянии.

За период пандемии вследствие коронавируса в лавре умерли 5 архимандритов 3 игумена, 2 иеродиаконы, иеромонах.