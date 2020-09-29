Україна 28 вересня перетнула позначку у 200 тисяч хворих на COVID-19. Значно зростає кількість випадків захворювання і в інших державах, деякі з яких уже почали посилювати карантинні обмеження.

Чи готуватися Україні до повного локдауну і як потихеньку "закриваються" у світі – дізнавався сайт 24 каналу.

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За даними ВООЗ, загальна кількість загиблих від COVID-19 у світі до того, як вакцина стане доступною, може досягти 2 мільйонів. Наразі кількість смертей перевищує мільйон.



В Україні ж тим часом лабораторно підтверджено 201 305 випадків захворювання (активних хворих – 108 856). Із них 3 996 летальних, 88 453 пацієнти одужало. Лідерами наразі є Київ (22 143 хворих), Львівська область (19 916) та Харківська область (17 703).

Чи чекати Києву на новий локдаун?

28 вересня стало відомо про 328 нових захворювань на COVID-19 у столиці. 43 людини госпіталізували, інші – на самоізоляції.

Як розповів сайту 24 каналу очільник Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, сьогодні в столиці завантажені 56% з усіх наявних ліжок. Проте у подальшому очікують на зростання захворюваності. Передусім через цілком природне явище, яке виникає кожного сезону – гострі респіраторні вірусні інфекції.

У середньому по Києву, за розрахунками, щоденно виявлятимуть від 400 до 500 хворих, із яких 70-80 будуть потребувати госпіталізації. Саме з таких показників наразі розраховують ліжкофонд по Києву,

– розповів експерт.

Значно зросла кількість випадків COVID-19 серед дітей: 40% захворюваності серед дітей, які було зафіксовано за весь період епідемії, починаючи з березня, припадають на вересень. Фахівці це пов'язують з початком навчального року. Уже з наступного тижня очікують на зростання захворюваності серед студентів, оскільки більшість ВНЗ розпочинають навчання.

За словами експерта, 80% людей цього віку хворіють безсимптомно. 20% – з незначними ознаками захворювання. І лише 4% підпадають під стаціонарне лікування.

Детальніше COVID-19 у Києві: коли з'явиться колективний імунітет та чи очікувати на новий локдаун

Все ж, за словами Олега Рубана, у Києві очікувати локдауну наразі не варто – тут вживають усіх необхідних заходів з метою попередження спалаху. Йдеться, передусім, про підготовку ліжкофонду, роботу з групами ризику і дотримання карантинних заходів, зокрема у організованих колективах, гуртожитках, дитячих садочках, школах, вищих навчальних закладах – там, де складно правильно дотримуватися протиепідемічних заходів.

Ситуація по Україні в цілому

Заступник міністра охорони здоров'я України і головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо НВ зазначив: "жорсткого локдауну бути не повинно", якщо українці будуть дотримуватися встановлених протиепідемічних заходів. Йдеться про правильне носіння масок, миття рук та дотримання соціального дистанціювання.

Межа – це заповненість ліжок. Коли система охорони здоров'я буде на межі колапсу, коли окрім ковідних, у нас ще є велика кількість людей з інфарктами, з інсультами, а також іншими захворюваннями, коли невідкладна допомога повинна надаватися вже зараз протягом 15 хвилин,

– пояснив Ляшко.

Зараз заповненість – на межі 50% в цілому по країні, однак динаміка в окремих областях – різна.



Жорсткого локдауну в МОЗ поки не прогнозують / Фото Getty Images

Варто зазначити, що у держбюджет 2021 року заклали 10 млрд гривень, щоб забезпечити українські лікарні засобами реагування на можливі спалахи інфекційних хвороб.

Планується, що в Україні працюватимуть до 360 лікарень, які будуть готові оперативно надати медичну допомогу пацієнтам у випадку спалаху епідемії. Гроші з бюджету спрямують, зокрема, на зарплати медикам цих закладів, забезпечення апаратами ШВЛ та необхідною кількістю лікарських засобів.

Ми всі бачили, у якому стані українська система охорони здоров'я зустріла початок пандемії у березні. Як тоді наші лікарні були не готові реагувати на виклики COVID-19. Наприклад, тоді у нас було тільки 12 тисяч ліжок для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію замість 36 тисяч, які маємо зараз,

– зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

Що у світі?

Фактично у всіх країнах зберігається масковий режим у приміщенням, а також людям не стомлюються нагадувати про важливість дотримання соціального дистанціювання. Низка країн впроваджують так звані локальні блокування у регіонах, де зростає кількість хворих на COVID-19.

Так, влада столиці Іспанії, Мадрида, запровадила новий режим блокування в 45 районах столиці та прилеглих кварталах, що охоплює понад мільйон жителів. Люди можуть виїхати із свого району лише для того, щоб піти на роботу, в школу або звернутися за медичною допомогою. Обмеження для зібрань – 6 осіб. Низка підприємств повинні зачинятися о 22:00.

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У Великій Британії локальні блокування вводяться у кількох містах, де різко зросла кількість випадків COVID-19. Так, у місті Лідс на півночі Англії влада заборонила жителям зустрічатися з членами інших домогосподарств у приміщенні або на подвір'ях, що стосується понад 750 тисяч осіб. У Кардіффі, Суонсі та Лланеллі в Уельсі людям з різних домогосподарств також заборонено зустрічатися в приміщенні.

Ці обмеження уже викликали спротив: тисячі осіб вийшли на акцію протесту на Трафальгарську площу в Лондоні. Відбулися сутички з поліцією – заарештовано щонайменше 10 мітингувальників, які, за словами правоохоронців, відмовлялися дотримуватися заходів обережності, включаючи соціальне дистанціювання.

За інформацією Times, уряд країни планує запровадити повне блокування на більшій частині північної Англії та, можливо, Лондона, для боротьби з другою хвилею COVID-19. Зокрема, на да тижні можуть закритися усі заклади громадського харчування.



Заходи обережності не скасували ніде / Фото Getty Images

У 11 містах Франції, включно з Парижем, з 26 вересня бари повинні зачинятися о 22:00. Забороняється проводити святкові та розважальні заходи, включаючи весільні прийоми, фестивалі, організовані збори в залах та студентські вечірки.

А у Марселі ці заклади взагалі призупинили роботу на 15 днів. Масові заходи обмежили до 10 осіб. Це викликало критику мера портового міста та власників місцевих підприємств. Однак тут швидко заповнюються відділення реанімації і лікарі попереджають: система охорони здоров'я майже перевантажена.



Зі зростанням кількості захворювань в середині серпня, влада Італії розпорядилася закрити всі танцювальні майданчики та нічні клуби, включаючи ті, які розташовані на відкритому повітрі.



Обмежують передусім роботу закладів харчування і масові зібрання / Фото Getty Images

В Ізраїлі було заново введено суворі загальнодержавні заходи блокування. Зокрема, тут закрили синаноги на час відзначання важливих для євреїв свят та обмежили публічні демонстрації. Уряд також наказав закрити всі "несуттєві" підприємства та заборонив людям перетинати понад 1000 метрів від своїх домівок принаймні до 10 жовтня.

У вересні в шести регіонах та великих містах Нідерландів, включно з Амстердамом та Роттердамом, ввели нові обмеження. Йдеться про зменшення допустимої кількості присутніх на публічних зібраннях зі 100 до 50, також раніше стали зачинятися бари та ресторани. Місцева влада може запровадити власні додаткові заходи.



У столиці Ірландії, Дубліні, з 19 вересня почала діяти тритижнева заборона на роботу закритих приміщень ресторанів та кафе. Відпочинок на свіжому повітрі обмежений 15 людьми. Тих, кому за 70, знову просять якомога більше сидіти вдома. Усіх, хто має можливість, також закликають працювати віддалено.