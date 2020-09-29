Украина 28 сентября пересекла отметку в 200 тысяч больных COVID-19. Значительно возрастает количество случаев заболевания и в других государствах, некоторые из которых уже начали усиливать карантинные ограничения.

Готовиться ли Украине к полному локдауну и как потихоньку "закрываются" в мире – узнавал сайт 24 канала.

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По данным ВОЗ, общее число погибших от COVID-19 в мире до того, как вакцина станет доступной, может достичь 2 миллионов. Сейчас количество смертей превышает миллион.

В Украине же тем временем лабораторно подтверждено 201 305 случаев заболевания (активных больных – 108 856). Из них 3 996 летальных, 88 453 пациента выздоровели. Лидерами сейчас являются Киев (22 143 больных), Львовская область (19 916) и Харьковская область (17 703).

Ждать ли Киеву новый локдаун?

28 сентября стало известно о 328 новых заболеваниях COVID-19 в столице. 43 человека госпитализировали, остальные – на самоизоляции.

Как рассказал сайту 24 канала глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, сегодня в столице загружены 56% из всех имеющихся коек. Однако в дальнейшем ожидают роста заболеваемости. Прежде всего из-за вполне естественного явления, которое возникает каждый сезон – острые респираторные вирусные инфекции.

В среднем по Киеву, по расчетам, ежедневно будут выявлять от 400 до 500 больных, из которых 70-80 будут нуждаться в госпитализации. Именно из таких показателей сейчас рассчитывают койкофонд по Киеву,

– рассказал эксперт.

Значительно возросло количество случаев COVID-19 среди детей: 40% заболеваемости среди детей, которые были зафиксированы за весь период эпидемии, начиная с марта, приходятся на сентябрь. Специалисты это связывают с началом учебного года. Уже со следующей недели ожидают рост заболеваемости среди студентов, поскольку большинство ВУЗОВ начинают обучение.

По словам эксперта, 80% людей этого возраста болеют бессимптомно. 20% – с незначительными признаками заболевания. И только 4% подпадают под стационарное лечение.

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Все же, по словам Олега Рубана, в Киеве ожидать локдауна пока не стоит – здесь принимают все необходимые меры с целью предупреждения вспышки. Речь идет, прежде всего, о подготовке койкофонда, работе с группами риска и соблюдении карантинных мероприятий, в том числе в организованных коллективах, общежитиях, детских садах, школах, высших учебных заведениях – там, где сложно правильно соблюдать противоэпидемических мероприятий.

Ситуация по Украине в целом

Заместитель министра здравоохранения Украины и главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью Радио НВ отметил: "Жесткого локдауна быть не должно", если украинцы будут придерживаться установленных противоэпидемических мер. Речь идет о правильном ношении масок, мытье рук и соблюдении социального дистанцирования.

Предел – это заполненность коек. Когда система здравоохранения будет на грани коллапса, когда кроме ковидных, у нас еще есть большое количество людей с инфарктами, с инсультами, а также другими заболеваниями, когда неотложная помощь должна оказываться уже сейчас в течение 15 минут,

– пояснил Ляшко.

Сейчас заполненность – на пределе 50% в целом по стране, однако динамика в отдельных областях – разная.



Жесткого локдауна в Минздраве пока не прогнозируют / Фото Getty Images

Стоит отметить, что в госбюджет 2021 года заложили 10 млрд гривен, чтобы обеспечить украинские больницы средствами реагирования на возможные вспышки инфекционных болезней.

Планируется, что в Украине будут работать до 360 больниц, которые будут готовы оперативно оказать медицинскую помощь пациентам в случае вспышки эпидемии. Деньги из бюджета направят, в частности, на зарплаты медикам этих учреждений, обеспечение аппаратами ИВЛ и необходимым количеством лекарственных средств.

Мы все видели, в каком состоянии украинская система здравоохранения встретила начало пандемии в марте. Как тогда наши больницы были не готовы реагировать на вызовы COVID-19. Например, тогда у нас было только 12 тысяч коек для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией вместо 36 тысяч, которые имеем сейчас,

– отметил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Что в мире?

Фактически во всех странах сохраняется масочный режим в помещении, а также людям не устают напоминать о важности соблюдения социального дистанцирования. Ряд стран внедряют так называемые локальные блокировки в регионах, где растет количество больных COVID-19.

Так, власти столицы Испании, Мадрида, ввели новый режим блокировки в 45 районах столицы и прилегающих кварталах, охватывающий более миллиона жителей. Люди могут уехать из своего района лишь для того, чтобы пойти на работу, в школу или обратиться за медицинской помощью. Ограничения для собраний – 6 человек. Ряд предприятий должны закрываться в 22:00.

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В Великобритании локальные блокировки вводятся в нескольких городах, где резко возросло количество случаев COVID-19. Так, в городе Лидс на севере Англии власти запретили жителям встречаться с членами других домохозяйств в помещении или на подворьях, что касается более 750 тысяч человек. В Кардиффе, Суонси и Лланелли в Уэльсе людям из разных домохозяйств также запрещено встречаться в помещении.

Эти ограничения уже вызвали сопротивление: тысячи человек вышли на акцию протеста на Трафальгарскую площадь в Лондоне. Произошли столкновения с полицией – арестованы по меньшей мере 10 митингующих, которые, по словам правоохранителей, отказывались соблюдать меры предосторожности, включая социальное дистанцирование.

По информации Times, правительство страны планирует ввести полное блокирование на большей части северной Англии и, возможно, Лондона, для борьбы со второй волной COVID-19. В частности, на недели могут закрыться все заведения общественного питания.



Меры предосторожности не отменили нигде / Фото Getty Images

В 11 городах Франции, включая Париж, с 26 сентября бары должны закрываться в 22:00. Запрещается проводить праздничные и развлекательные мероприятия, включая свадебные приемы, фестивали, организованы сборы в залах и студенческие вечеринки.

А в Марселе эти заведения вообще приостановили работу на 15 дней. Массовые мероприятия ограничили до 10 человек. Это вызвало критику мэра портового города и владельцев местных предприятий. Однако здесь быстро заполняются отделения реанимации и врачи предупреждают: система здравоохранения почти перегружена.

С ростом числа заболеваний в середине августа, власти Италии распорядились закрыть все танцевальные площадки и ночные клубы, включая те, которые расположены на открытом воздухе.



Ограничивают прежде всего работу заведений питания и массовые собрания / Фото Getty Images

В Израиле были заново введены строгие общегосударственные меры блокирования. В частности, здесь закрыли синаноги на время празднования важных для евреев праздников и ограничили публичные демонстрации. Правительство также приказало закрыть все "несущественные" мероприятия и запретило людям пересекать более 1000 метров от своих домов по крайней мере до 10 октября.

В сентябре в шести регионах и крупных городах Нидерландов, включая Амстердам и Роттердам, ввели новые ограничения. Речь идет об уменьшении допустимого количества присутствующих на публичных собраниях со 100 до 50, также ранее стали закрываться бары и рестораны. Местные власти могут ввести собственные дополнительные меры.

В столице Ирландии, Дублине, с 19 сентября начал действовать трехнедельный запрет на работу закрытых помещений ресторанов и кафе. Отдых на свежем воздухе ограничен 15 людьми. Тех, кому за 70, снова просят как можно больше сидеть дома. Всех, кто имеет возможность, также призывают работать удаленно.