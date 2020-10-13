COVID-19 у Львові: скільки хворих та чи будуть канікули у школах
На Львівщині щоразу фіксують зростання хворих на COVID-19 з середнім та важким перебігом хвороби. Більшість з них потребують госпіталізації.
Лікарні на Львівщині заповнені на половину. Місцеві чиновники зазначили, що ситуація з COVID-19 хоч і є контрольованою, але залишається критичною, повідомляє 24 канал.
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Чи будуть канікули у школах
Одне з основних питань на Львівщині – коли розпочати дострокові канікули у школах. На думку міського голови Андрія Садового та інших представників влади, зробити це варто з 19 жовтня. Для місцевих чиновників пропозиція Міносвіти запровадити дострокові канікули з 15 жовтня є надто різкою. На їхню думку, батьки не встигнуть до цього підготуватися. Офіційне рішення щодо того, коли школярі підуть на карантин, ухвалять найближчим часом.
Яка ситуація на вулицях Львова
- Ресторани, торгові й розважальні центри працюють у звичному режимі. Щоправда на літніх терасах людей майже немає, але це, ймовірно, через дощову погоду.
- На вулицях міста людей не поменшало. Багато з них гуляють без захисних масок.
- Громадський транспорт працює без змін в режимі спецперевезень. Майже всі пасажири використовують засоби індивідуального захисту.