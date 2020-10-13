На Львівщині щоразу фіксують зростання хворих на COVID-19 з середнім та важким перебігом хвороби. Більшість з них потребують госпіталізації.

Лікарні на Львівщині заповнені на половину. Місцеві чиновники зазначили, що ситуація з COVID-19 хоч і є контрольованою, але залишається критичною, повідомляє 24 канал.

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Чи будуть канікули у школах

Одне з основних питань на Львівщині – коли розпочати дострокові канікули у школах. На думку міського голови Андрія Садового та інших представників влади, зробити це варто з 19 жовтня. Для місцевих чиновників пропозиція Міносвіти запровадити дострокові канікули з 15 жовтня є надто різкою. На їхню думку, батьки не встигнуть до цього підготуватися. Офіційне рішення щодо того, коли школярі підуть на карантин, ухвалять найближчим часом.

Довідка. Уряд ухвалить рішення про початок осінніх канікул в школі з 15 до 30 жовтня 2020 року. Причиною є збільшення випадків зараження на COVID-19 та проведення місцевих виборів.

Яка ситуація на вулицях Львова

Ресторани, торгові й розважальні центри працюють у звичному режимі. Щоправда на літніх терасах людей майже немає, але це, ймовірно, через дощову погоду.

На вулицях міста людей не поменшало. Багато з них гуляють без захисних масок.

Громадський транспорт працює без змін в режимі спецперевезень. Майже всі пасажири використовують засоби індивідуального захисту.