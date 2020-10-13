На Львовщине каждый раз фиксируют рост больных COVID-19 со средним и тяжелым течением болезни. Большинство из них нуждаются в госпитализации.

Больницы на Львовщине заполнены на половину. Местные чиновники отметили, что ситуация с COVID-19 хоть и является контролируемой, но остается критической, сообщает 24 канал.

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Будут ли каникулы в школах

Один из основных вопросов на Львовщине – когда начать досрочные каникулы в школах. По мнению городского головы Андрея Садового и других представителей власти, сделать это стоит с 19 октября. Для местных чиновников предложение Минобразования ввести досрочные каникулы с 15 октября является слишком резким. По их мнению, родители не успеют к этому подготовиться. Официальное решение о том, когда школьники пойдут на карантин, примут в ближайшее время.

Справка. Правительство примет решение о начале осенних каникул в школе с 15 по 30 октября 2020 года. Причиной является увеличение случаев заражения COVID-19 и проведения местных выборов.

Какова ситуация на улицах Львова

Рестораны, торговые и развлекательные центры работают в обычном режиме. Правда на летних террасах людей почти нет, но это, вероятно, из-за дождливой погоды.

На улицах города людей не стало меньше. Многие из них гуляют без защитных масок.

Общественный транспорт работает без изменений в режиме спецперевозок. Почти все пассажиры используют средства индивидуальной защиты.

Обратите внимание. По состоянию на 13 октября 2020 года на Львовщине обнаружили коронавирус у 341 жителя. Это самое большое количество больных за сутки от начала пандемии. Рекордное количество больных обнаружили, сделав только 1000 ПЦР-тестов. То есть почти каждый третий результат оказался положительным. Больше о COVID-19 в других регионах Украины – читайте здесь.