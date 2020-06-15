На Донеччині зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19
За 14 червня у Донецькій області зафіксували 42 нових випадки COVID-19. Цей показник став новим антирекордом.
Найбільше хворих виявили у Краматорську. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у фейсбуці.
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Географія поширення COVID-19 на Донеччині
- Краматорськ – 8;
- Дружківка – 6 (з них 5 у медпрацівників);
- Мар’їнський район – 6 (з них 1 медик);
- Селидове – 4;
- Бахмут – 4;
- Бахмутський район – 2;
- Шахівська ОТГ – 2 (з них 1 медик);
- Добропільський район – 2;
- Новогродівка – 2;
- Лиманська ОТГ – 2;
- Соледарська ОТГ – 1;
- Олександрівська ОТГ – 1;
- Авдіївка – 1;
- Костянтинівка – 1.
За весь час пандемії на підконтрольній України частині Донецької області підтвердили 334 випадки захворювання, вилікувались 143 особи, померли – 6. Майже 20% хворих на COVID-19 становлять медпрацівники.
Коронавірус у Донецькій області / Фото з фейсбук-сторінки Павла Кириленка
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Коронавірус в Україні: головне
- Станом на ранок 15 червня в Україні зафіксували 31 154 випадків зараження коронавірусною хворобою. На жаль, 889 пацієнтів померли, але 14 082 інфікованих змогли подолати хворобу.
- 10 червня у Міністерстві охорони здоров'я заявили про зміну підходу до виписки людей зі стаціонарів з діагнозом COVID-19. Тепер замість двох ПЛР-тестів людям з діагнозом COVID-19, які вже одужали, робитимуть один тест.
- Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відкриття пунктів пропуску в аеропортах з 15 червня. Це зроблено у межах відновлення авіаційного сполучення, яке було закрито через карантин в Україні й країнах Європи.