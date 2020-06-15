На Донбассе зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19
14 июня в Донецкой области зафиксировали 42 новых случая COVID-19. Этот показатель стал новым антирекордом.
Больше всего больных обнаружили в Краматорске. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в фейсбуке.
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География распространения COVID-19 на Донетчине
- Краматорск – 8;
- Дружковка – 6 (из них 5 у медработников);
- Марьинский район – 6 (из них 1 медик);
- Селидово – 4;
- Бахмут – 4;
- Бахмутский район – 2;
- Шаховская ОТГ – 2 (из них 1 медик);
- Добропольский район – 2;
- Новогродовка – 2;
- Лиманская ОТГ – 2;
- Соледарська ОТГ – 1;
- Александровская ОТГ – 1;
- Авдеевка – 1;
- Константиновка – 1.
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области подтвердили 334 случая заболевания, вылечились 143 человека, умерли – 6. Почти 20% больных COVID-19 составляют медработники.
Коронавирус в Донецкой области / Фото с фейсбук-страницы Павла Кириленко
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Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на утро 15 июня в Украине зафиксировали 31 154 случая заражения коронавирусной болезнью. К сожалению, 889 пациентов умерли, но 14 082 инфицированных смогли преодолеть болезнь.
- 10 июня в Министерстве здравоохранения заявили о смене подхода к выписке людей из стационаров с диагнозом COVID-19. Теперь вместо двух ПЦР-тестов людям с диагнозом COVID-19, которые уже выздоровели, будут делать один тест.
- Кабинет Министров Украины принял решение об открытии пунктов пропуска в аэропортах с 15 июня. Это сделано в рамках восстановления авиационного сообщения, которое было закрыто из-за карантина в Украине и странах Европы.