14 июня в Донецкой области зафиксировали 42 новых случая COVID-19. Этот показатель стал новым антирекордом.

Больше всего больных обнаружили в Краматорске. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в фейсбуке.

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Краматорск – 8;

Дружковка – 6 (из них 5 у медработников);

Марьинский район – 6 (из них 1 медик);

Селидово – 4;

Бахмут – 4;

Бахмутский район – 2;

Шаховская ОТГ – 2 (из них 1 медик);

Добропольский район – 2;

Новогродовка – 2;

Лиманская ОТГ – 2;

Соледарська ОТГ – 1;

Александровская ОТГ – 1;

Авдеевка – 1;

Константиновка – 1.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области подтвердили 334 случая заболевания, вылечились 143 человека, умерли – 6. Почти 20% больных COVID-19 составляют медработники.

Коронавирус в Донецкой области / Фото с фейсбук-страницы Павла Кириленко

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