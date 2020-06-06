У селі Чорнівка, що на Буковині, усі тести на виявлення коронавірусу, які зробили напередодні, показали позитивний результат. Двоє інфікованих госпіталізували, решта лікується амбулаторно.

На Буковині, у селі Чорнівка зафіксували спалах коронавірусу, повідомив у фейсбуці сільський голова Георгій Бота.

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На кожному кроці чатує небезпека – можна заразитися Covid-19. Всі аналізи, зроблені напередодні, – позитивні! Хворих багато,

– повідомив Бота.

Однак він не уточнив, скільки саме людей захворіли. Відомо, що двох інфікованих перебувають у лікарні. Решта пацієнтів лікують коронавірус амбулаторно.

Крім того, у селі 6 червня провели дезінфекцію вулиць.

Зверніть увагу! На Буковині, крім коронавірусу, спалахнула ще одна небезпечна інфекція – кашлюк. У 2020 році недугу виявили у 79 людей. Натомість за аналогічний період 2019 року лише у 3.

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