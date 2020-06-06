В селе Черновка, на Буковине, все тесты на выявление коронавируса, которые сделали накануне, показали положительный результат. Двоих инфицированных госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно.

На Буковине, в селе Черновка зафиксировали вспышку коронавируса, сообщил в фейсбуке сельский глава Георгий Бота.

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На каждом шагу подстерегает опасность – можно заразиться COVID-19. Все анализы, сделанные накануне, – положительные! Больных много,

– сообщил Бота.

Однако он не уточнил, сколько именно людей заболели. Известно, что двое инфицированных находятся в больнице. Остальные пациенты лечат коронавирус амбулаторно.

Кроме того, в селе 6 июня провели дезинфекцию улиц.

Обратите внимание! На Буковине, кроме коронавируса, вспыхнула еще одна опасная инфекция – коклюш. В 2020 году недуг обнаружили у 79 человек. Между тем за аналогичный период 2019 года заболевание зафиксировано всего у 3.

Коронавирус на Буковине: основное