В селе на Буковине вспышка COVID-19: все тесты оказались положительными
В селе Черновка, на Буковине, все тесты на выявление коронавируса, которые сделали накануне, показали положительный результат. Двоих инфицированных госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно.
На Буковине, в селе Черновка зафиксировали вспышку коронавируса, сообщил в фейсбуке сельский глава Георгий Бота.
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На каждом шагу подстерегает опасность – можно заразиться COVID-19. Все анализы, сделанные накануне, – положительные! Больных много,
– сообщил Бота.
Однако он не уточнил, сколько именно людей заболели. Известно, что двое инфицированных находятся в больнице. Остальные пациенты лечат коронавирус амбулаторно.
Кроме того, в селе 6 июня провели дезинфекцию улиц.
Обратите внимание! На Буковине, кроме коронавируса, вспыхнула еще одна опасная инфекция – коклюш. В 2020 году недуг обнаружили у 79 человек. Между тем за аналогичный период 2019 года заболевание зафиксировано всего у 3.
Коронавирус на Буковине: основное
- Черновицкая область остается среди лидеров по количеству зараженных коронавирусной инфекцией.
- По состоянию на 6 июня в регионе подтвердили 3 585 случаев COVID-19.
- Выздороветь удалось 1 108 людям. К сожалению, умер 151 больной.
- В регионе не перешли к очередному этапу ослабления карантина из-за эпидемиологической ситуации.