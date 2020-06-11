Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому МОЗ не дозволяє лікувати COVID-19 методом переливання плазми людей, які вже перехворіли.

Про це він сказав на брифінгу відповідаючи на запитання журналістів, пише 24 канал.

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"Для того, щоб впровадити дозвіл на той чи інший спосіб лікування, у нас повинні відбутися клінічні випробування та відповідні дослідження, щоб ми могли внести це в стандарт лікування, який в нас прийнятий", - пояснив він.

Він зазначив, що наразі в Україні такі дослідження проводяться, а цим питанням займаються провідні українські інститути та фахівці.

Максим Степанов “Коли буде відповідний висновок наших спеціалістів, в тому числі на основі світових досліджень, тоді ми зможемо говорити, що можемо використовувати такий метод лікування”.

Що відомо про переливання плазми

Останні дослідження науковців зі Швеції та Фінляндії підтверджують, що переливання плазми від одужавших людей у пацієнтів молодших 60 років терапія дозволяє одужати від COVID-19 менш ніж за тиждень.

А насичена антитілами плазма лікує літніх хворих протягом 10-30 днів. Тут мова йде вже про важку форму COVID-19.

Також дивує теперешня позиція МОЗ, тому що вони включили в протокол лікування коронавірусу ліки, які теж на той час не мали підтвердженої ефективності.