Чому в Україні не лікують коронавірус антитілами одужавших людей: пояснення МОЗ
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому МОЗ не дозволяє лікувати COVID-19 методом переливання плазми людей, які вже перехворіли.
Про це він сказав на брифінгу відповідаючи на запитання журналістів, пише 24 канал.
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"Для того, щоб впровадити дозвіл на той чи інший спосіб лікування, у нас повинні відбутися клінічні випробування та відповідні дослідження, щоб ми могли внести це в стандарт лікування, який в нас прийнятий", - пояснив він.
Він зазначив, що наразі в Україні такі дослідження проводяться, а цим питанням займаються провідні українські інститути та фахівці.
Що відомо про переливання плазми
Останні дослідження науковців зі Швеції та Фінляндії підтверджують, що переливання плазми від одужавших людей у пацієнтів молодших 60 років терапія дозволяє одужати від COVID-19 менш ніж за тиждень.
А насичена антитілами плазма лікує літніх хворих протягом 10-30 днів. Тут мова йде вже про важку форму COVID-19.
Також дивує теперешня позиція МОЗ, тому що вони включили в протокол лікування коронавірусу ліки, які теж на той час не мали підтвердженої ефективності.