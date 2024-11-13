Чому підліткам подобаються електронні цигарки: результати дослідження

Вейпінг набув популярності як один зі способів споживання нікотину серед підлітків поряд із традиційними сигаретами. Дослідження, проведені американськими вченими, показують, що мотивація підлітків до куріння змінилася в порівнянні з даними десятирічної давності.

Вейпінг існує менш ніж сто років, і його вплив на людський організм все ще залишається недостатньо вивченим. Але багато сучасних досліджень спрямовані на вивчення вейпінгу, розповідає 24 Канал з посиланням на Pediatrics.

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Нове дослідження вейпінгу

Спеціалісти з Мічиганського університету досліджували причини, які спонукають підлітків до вживання вейпу, і виявили, що сучасна мотивація тинейджерів помітно відрізняється від тієї, що була зафіксована у 2015 році.

У дослідженні брали участь 5082 учні восьмих, десятих та дванадцятих класів шкіл США, які заповнили онлайн-опитування про свій досвід використання вейпу.

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Результати показали, що на момент опитування 1,7% восьмикласників, 4,2% десятикласників та 7,8% дванадцятикласників вейпили майже щодня протягом останнього місяця. Для 70% з них основною причиною було бажання розслабитися, що стало найбільшим мотивом серед усіх груп.

На другому місці опинилося прагнення експериментувати, а на третьому – нудьга. Також часто згадувалися привабливість смаку пару. Користувачі, які вживають вейп щодня, зазначали, що це допомагає їм "почуватися краще" або є "зручнішою альтернативою сигаретам".

Дослідники відзначили, що протягом останніх десяти років мотивація курців-підлітків зазнала змін: раніше основною причиною споживання нікотину був інтерес до експериментів, у той час, як зняття стресу займало лише п’яте місце. Це важливо враховувати в боротьбі з молодіжним курінням.

Серед підлітків, які вейплять майже щодня, 43% заявляють про залежність. Приблизно кожен п’ятий з тих, хто вейпить майже щоденно, згадував про бажання контролювати свою вагу. Потрібні подальші дослідження в цій області, але батькам і медичним працівникам слід знати, що багато підлітків звертаються до вейпінгу, щоб уникнути набору ваги або схуднути.