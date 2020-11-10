В американському штаті Колорадо чоловік ледь не помер від "алергії на холод" після того, як вийшов з душу. Зазвичай кропив'янка від холоду проходить само й без наслідків.

Чоловік у віці 34 років втратив свідомість після того, як прийняв теплий душ і вийшов з ванної кімнати. Коли його знайшли родичі, він лежав на підлозі, важко дихав, його шкіра була покрита пухирями, цей клінічний випадок описали в журналі The Journal of Emergency Medicine.

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Клінічний випадок важкої алергії на холод

Родичі повідомили парамедикам, що у потерпілого раніше були алергічні реакції на холодну погоду. Проблема з'явилася після переїзду в більш холодну кліматичну зону.

У лікарні лікарі поставили пацієнту діагноз "холодова кропив'янка". Щоб підтвердити діагноз, лікарі використовували шкірний тест з кубиками льоду. На ділянці шкіри, до якого прикладали лід, з'являлися пухирі.

Холодовою кропив'янкою називають шкірну алергічну реакцію, яка проявляється протягом декількох хвилин після впливу холоду. Її причини невідомі. У описаного вченими пацієнта ця алергія привела до анафілактичного шоку – важкої, яка загрожує життю, реакції.

Після лікування пацієнт був виписаний без алергічних симптомів. Йому прописали шприц-ручку з адреналіном, щоб він міг допомогти сам собі в разі анафілактичного шоку.

Що відомо про алергію на холод

За деякими даними, холодовою кропив'янкою страждає близько 0,05% населення. Її прояви можуть відрізнятися у різних людей. Ось основні з них: