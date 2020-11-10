В американском штате Колорадо мужчина едва не умер от "аллергии на холод" после того, как вышел из душа. Обычно крапивница от холода проходит сама и без последствий.

Мужчина в возрасте 34 лет потерял сознание после того, как принял теплый душ и вышел из ванной комнаты. Когда его нашли родственники, он лежал на полу, тяжело дышал, его кожа была покрыта волдырями, этот клинический случай описали в журнале The Journal of Emergency Medicine.

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Клинический случай тяжелой аллергии на холод

Родственники сообщили парамедикам, что у пострадавшего ранее были аллергические реакции на холодную погоду. Проблема появилась после переезда в более холодную климатическую зону.

В больнице врачи поставили пациенту диагноз "холодовая крапивница". Чтобы подтвердить диагноз, врачи использовали кожный тест с кубиками льда. На участке кожи, к которому прикладывали лед, появлялись волдыри.

Холодовой крапивницей называют кожную аллергическую реакцию, которая проявляется в течение нескольких минут после воздействия холода. Ее причины неизвестны. У описанного учеными пациента эта аллергия привела к анафилактическому шоку – тяжелой, угрожающей жизни реакции.

После лечения пациент был выписан без аллергических симптомов. Ему прописали шприц-ручку с адреналином, чтобы он мог помочь сам себе в случае анафилактического шока.

Что известно об аллергии на холод

По некоторым данным, холодовой крапивницей страдает около 0,05% населения. Ее проявления могут отличаться у разных людей. Вот основные из них: