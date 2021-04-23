У комітеті парламенту з охорони здоров'я очікують на осінь 2021 року четверту хвилю коронавірусу. Прогнозують, що вона буде складнішою. Втім, імунологи дещо іншої думки.

Лікар-імунолог Борис Донський припустив, що ситуація може покращитися, якщо щепити достатньо людей. Таку думку він висловив у прямому ефірі.

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Про нову хвилю коронавірусу

За його словами, ймовірність появи нових штамів – досить серйозна. Однак поки не в Україні не спостерігаються критичні штами COVID-19. Вірогідно, що 4 хвилі коронавірусу восени не буде.

Тому, якщо вони не з'являться, а достатньо потужна вакцинація відбудеться за літо, то на осінь я б не дивився так песимістично,

– вважає Донський.

Про план вакцинації

Уряд оприлюднив план вакцинації, у якому обіцяють до кінця року щепили 22 мільйони населення, тобто, половину дорослих українців. За його словами, такої кількості було б більш ніж достатньо для вироблення колективного імунітету. Однак, у такі дані зараз важко повірити.

"Є певні сумніви в реалістичності цієї цифри, оскільки за 2 місяці щепили менш ніж пів мільйона. Тому, я не знаю, як можна буде організувати 22 мільйони", – сказав імунолог.

Він вважає, що, можливо, потрібно хоча б 10 мільйонів, але це повинні бути люди з конкретних регіонів, які ще не хворіли й мають більший ризик ускладнень. "Якщо за літо цих людей провакцинувати, тоді можна оптимістично прогнозувати, що восени 2021 року не буде нової хвилі коронавірусу", – додав він.

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