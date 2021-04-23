В комитете парламента по охране здоровья ожидают осенью 2021 года четвертую волну коронавируса. Прогнозируют, что она будет более сложной. Впрочем, иммунологи несколько иного мнения.

Врач-иммунолог Борис Донской предположил, что ситуация может улучшиться. Специалист объяснил: это произойдет при условии, если прививать достаточно людей.

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О новой волне коронавируса

По его словам, вероятность появления новых штаммов – достаточно серьезная. Однако пока в Украине не наблюдаются критические штаммы COVID-19. Вероятно, что 4 волны коронавируса осенью не будет.

Поэтому, если они не появятся, а достаточно мощная вакцинация произойдет за лето, то на осень я бы не смотрел так пессимистично,

– считает Донской.

О плане вакцинации

Правительство обнародовало план вакцинации, в котором обещают до конца года привить 22 миллиона населения, то есть, половину взрослых украинцев. По его словам, такого количества было бы более чем достаточно для выработки коллективного иммунитета. Однако, в такие данные сейчас трудно поверить.

"Есть определенные сомнения в реалистичности этой цифры, поскольку за 2 месяца привили меньше полумиллиона. Поэтому, я не знаю, как можно будет организовать 22 миллиона", – сказал иммунолог.

Он считает, что, возможно, нужно хотя бы 10 миллионов, но это должны быть люди из конкретных регионов, которые еще не болели и имеют больший риск осложнений. "Если за лето этих людей провакцинировать, тогда можно оптимистично прогнозировать, что осенью 2021 года не будет новой волны коронавируса", – добавил он.

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