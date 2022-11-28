Українці придумали вбивчий штам коронавірусу, а Америка це проспонсорувала: черговий фейк росіян

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії Ігор Кирилов знову здивував всіх казочками про біолабораторії в Україні. Цього разу він запевнив, що Америка фінансує створення бойових птахів та комарів в Україні.

За інформацією російських ЗМІ, Кирилов сказав, що США фінансують лабораторії з сибіркою в Україні. За його словами, українці створили штам коронавірусу, який вбиває 80% всього живого, повідомляє 24 канал.

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Які "докази" назвав Кирилов

Цього разу Кирилов розповів, що він отримав звітний документ, який стосується фінансування компанії "Блек енд Віч" та її діяльності на території України.

Він зазначив, що у наданих Пентагоном звітах відредаговано десятки сторінок, повністю видалено інформацію про підрядні організації, а також результати дослідницької діяльності, отримані на території України.

Опубліковані документи вкотре підтверджують співпрацю Києва та Вашингтона, а також спроби встановлення контролю за патогенами в українських лабораторіях,

– сказав Кирилов.

Ба більше, він розповів, що США фінансують дослідження сибірки в українській біолабораторії.

Зауважте! Компанія Black and Veatch справді офіційно діє в Україні на замовлення Агентства зі скорочення військової загрози Міноборони США. Займається вона зниженням біологічної небезпеки.

Некомерційна організація, яка отримала звіт про фінансування Black and Veatch, –це Judicial Watch. Це американська група консервативних активістів, яка відома тим, що вже майже 30 років проводить різні фейки.

Що стосується "діяльності лабораторії сибірки", то мова, ймовірно, йде про діагностику, лікування та профілактику даного захворювання. Такі лабораторії є і в Росії, наприклад, у Ставропольському науково-дослідному інституті.

Українці створили новий "вбивчий штам коронавірусу"

За словами російського байкаря Кирилова, у жовтні в університеті Бостона був створений штучний збудник коронавірусної інфекції на основі штаму омікрон. Він каже, що модифікований американцями вірус викликав загибель 80% хворих модельних тварин.

У презентації Кирилова є посилання на британський таблоїд Daily Mail, який став джерелом цієї новини. Насправді ж журналісти видання в гонитві за сенсацією взяли опис дослідження з сайту університету Бостона і повністю спотворили суть дослідження.

Вчені зазначили, що експеримент було розглянуто та схвалено Інституційним комітетом з біобезпеки. Вони запевнили, що це стандартне дослідження.

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