Через складну ситуацію з коронавірусом, у Луганській області не вистачає медиків та лікарів. Багато працівників інфікувалися, частина з них – померли.

Через це до роботи можуть залучити інтернів або лікарів, які вже вийшли на пенсію, повідомляє hromadske.

До теми Кладуть в коридорах: на Харківщині переповнені лікарні, місць пацієнтам не вистачає

Під час брифінгу в Сєвєродонецьку голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що область готується до найгіршого сценарію.

Головна наша проблема у тому, що у нас мало лікарів. Ніхто особливо їхати до нас не хоче. Тому ми підготували базу інтернів, які провчились рік, два чи три, щоб вони допомагали. Ми навіть зараз шукаємо лікарів-пенсіонерів. І якщо буде критична ситуація, будемо намагатись їх залучати. Ми готуємось до найгіршого сценарію,

– розповів Сергій Гайдай.

В ОДА також додали, що попри нестачу персоналу, з медичним обладнанням все нормально. Гайдай заявив, що за останні місяці лікарні забезпечені на "четвірку", зокрема, апаратами штучної вентиляції легенів та кисневими концентраторами. Також невдовзі повинні надійти ще 10 апаратів ШВЛ та 50 кисневих концентраторів.

Попри критичну нестачу медичного персоналу, поки що в області не розглядають можливість скасування місцевих виборів. За словами Гайдая, можливо це питання буде підійматися тоді, коли в області буде не 100-150 інфікованих в день, а 500.

Якщо ми побачимо, що у нас не 100-150 інфікованих в день, а 500, то, можливо, це питання буде підійматися. Але поки ніхто навіть не проговорював варіант скасування виборів,

– сказав він.

Зауважимо, що станом на 16 жовтня у Луганській області зареєстровано 2 229 хворих на коронавірус, 1 460 з яких залишаються активними. 32 людини померли, а 737 подолали захворювання. За минулу добу коронавірус виявили у 104 мешканців регіону.