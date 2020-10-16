Из-за сложной ситуации с коронавирусом, в Луганской области не хватает медиков и врачей. Многие работники инфицировались, часть из них – умерли.

Из-за этого к работе могут привлечь интернов или врачей, которые уже вышли на пенсию, сообщает hromadske.

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Во время брифинга в Северодонецке председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что область готовится к худшему сценарию.

Главная наша проблема в том, что у нас мало врачей. Никто особо ехать к нам не хочет. Поэтому мы подготовили базу интернов, которые проучились год, два или три, чтобы они помогали. Мы даже сейчас ищем врачей-пенсионеров. И если будет критическая ситуация, будем пытаться их привлекать. Мы готовимся к худшему сценарию,

– рассказал Сергей Гайдай.

В ОГА также добавили, что несмотря на нехватку персонала, с медицинским оборудованием все нормально. Гайдай заявил, что за последние месяцы больницы обеспечены на "четверку", в частности, аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными концентраторами. Также вскоре должны поступить еще 10 аппаратов ИВЛ и 50 кислородных концентраторов.

Несмотря на критическую нехватку медицинского персонала, пока в области не рассматривают возможность отмены местных выборов. По словам Гайдая, возможно этот вопрос будет подниматься тогда, когда в области будет не 100-150 инфицированных в день, а 500.

Если мы увидим, что у нас не 100-150 инфицированных в день, а 500, то, возможно, этот вопрос будет подниматься. Но пока никто даже не проговаривал вариант отмены выборов,

– сказал он.

Заметим, что по состоянию на 16 октября в Луганской области зарегистрировано 2 229 больных коронавирусом, 1 460 из которых остаются активными. 32 человека умерли, а 737 преодолели заболевание. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 104 жителей региона.