У Київському метрополітені посилили контроль за дотриманням маскового режиму. Крім того, у владі розмірковують про запровадження карантину вихідного дня і комендантської години. Це можуть оголосити вже на засіданні Кабміну. Проте, громадський транспорт не планують зупиняти.

Ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька ствердила, що потрібно знайти баланс між контролем епідемії та роботою економіки. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

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Ефемерна пандемія

За її словами, потрібно контролювати карантин вихідного дня в Україні. Якщо це вдасться, то певна користь буде.

Вона зазначила, що влада запропонувала багато шляхів для подолання пандемії. Але ті заходи, на які розраховували, насправді не діють:

не діє система своєчасного звернення до лікаря;

не діє самоізоляція.

Ми не можемо економічно дозволити собі повний локдаун,

– сказала експертка.

На думку Скалецької, багато свідомих громадян стають заручниками тих, хто вважає, що COVID-19 – це вигаданий вірус, лише ефемерна пандемія.

Що можна зараз зробити

Зараз потрібно зробити 2 дії:

► мінімізувати скупчення людей у місцях, де люди перебувають у близькому контакті;

► максимально напрацювати медичну систему.

Важливо! Станом на добу 5 листопада 2020 року коронавірусну хворобу виявили у 9850 людей. Серед нових хворих – 369 дітей та 514 медпрацівників. Більше про це читайте тут.

Ці рішення – виважені, не такі кардинальні як у Європі. "У Франції, Іспанії, Англії, Великобританії ідуть на жорсткий карантин. Якщо ми запровадимо будь-які обмеження, то побачимо через 2 – 3 тижні, наскільки це дієвий або недієвий захід", – сказала ексміністерка охорони здоров'я.

"Ми повинні сподіватися на те, що і громадяни, і медична система, і уряд йтимуть до успішного подолання COVID-19. Кожен повинен максимально відповідально ставитися до своїх обов'язків", – також додала вона.

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