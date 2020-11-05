В Киевском метрополитене усилили контроль за соблюдением масочного режима. Кроме того, во власти размышляют о введении карантина выходного дня и комендантского часа. Это могут объявить уже на заседании Кабмина. Однако, общественный транспорт не планируют останавливать.

Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая утвердила, что нужно найти баланс между контролем эпидемии и работой экономики. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.

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Эфемерная пандемия

По ее словам, власти предложили много путей для преодоления пандемии. Но те меры, на которые рассчитывали, на самом деле не действуют:

не действует система своевременного обращения к врачу;

не действует самоизоляция.

Мы не можем экономически позволить себе полный локдаун,

– сказала эксперт.

По мнению Скалецкой, много сознательных граждан становятся заложниками тех, кто считает, что COVID-19 – это вымышленный вирус, лишь эфемерная пандемия.

Что можно сейчас сделать

Сейчас нужно сделать 2 действия:

► минимизировать скопления людей в местах, где люди находятся в близком контакте.

► максимально наработать медицинскую систему.

Важно! По состоянию на сутки 5 ноября 2020 года коронавирусную болезнь обнаружили у 9850 человек. Среди новых больных – 369 детей и 514 медработников. Больше об этом читайте здесь.

Эти решения – взвешенные, не такие кардинальные как в Европе. "Во Франции, Испании, Англии, Великобритании идут на жесткий карантин. Если мы введем какие-либо ограничения, то увидим через 2 – 3 недели, насколько это действенная или недейственная мера", – сказала экс-министр здравоохранения.

"Мы должны надеяться на то, что и граждане, и медицинская система, и правительство будут идти к успешному преодолению COVID-19. Каждый должен максимально ответственно относиться к своим обязанностям", – также добавила она.

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