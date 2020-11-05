Если он удастся, то будет определенная польза, – Скалецкая о карантине выходного дня в Украине
В Киевском метрополитене усилили контроль за соблюдением масочного режима. Кроме того, во власти размышляют о введении карантина выходного дня и комендантского часа. Это могут объявить уже на заседании Кабмина. Однако, общественный транспорт не планируют останавливать.
Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая утвердила, что нужно найти баланс между контролем эпидемии и работой экономики. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.
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Эфемерная пандемия
По ее словам, власти предложили много путей для преодоления пандемии. Но те меры, на которые рассчитывали, на самом деле не действуют:
- не действует система своевременного обращения к врачу;
- не действует самоизоляция.
Мы не можем экономически позволить себе полный локдаун,
– сказала эксперт.
По мнению Скалецкой, много сознательных граждан становятся заложниками тех, кто считает, что COVID-19 – это вымышленный вирус, лишь эфемерная пандемия.
Что можно сейчас сделать
Сейчас нужно сделать 2 действия:
► минимизировать скопления людей в местах, где люди находятся в близком контакте.
► максимально наработать медицинскую систему.
Эти решения – взвешенные, не такие кардинальные как в Европе. "Во Франции, Испании, Англии, Великобритании идут на жесткий карантин. Если мы введем какие-либо ограничения, то увидим через 2 – 3 недели, насколько это действенная или недейственная мера", – сказала экс-министр здравоохранения.
"Мы должны надеяться на то, что и граждане, и медицинская система, и правительство будут идти к успешному преодолению COVID-19. Каждый должен максимально ответственно относиться к своим обязанностям", – также добавила она.
Карантин выходного дня в Украине: что известно
- Поскольку прирост больных COVID-19 увеличивается, в Минздраве задумались о введении более жестких ограничений.
- Глава министерства Максим Степанов не исключает введения в стране карантина выходного дня, когда более строгие ограничения будут действовать на выходных.
- Также он предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать "на вынос".
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