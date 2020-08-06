У Ріо-де-Жанейро відмовилися від урочистостей з нагоди Нового року, які традиційно влаштовують на знаменитій набережній Копакабана.

У ніч на 1 січня 2021 року святкування будуть розосереджені по всьому місту. Один з ймовірних майданчиків буде знаходитися біля статуї Христа-Спасителя. Про це повідомляє DW.

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Зазначається, що феєрверки та концерти будуть транслювати в інтернеті. Також у Бразилії запланована хвилина мовчання з поваги до жертв COVID-19.

Коронавірус у Бразилії

Додамо, що Бразилія вже більш як два тижні займає друге місце в світовому рейтингу країн з найбільшою кількістю випадків зараження коронавірусом. За даними Worldometers, у країні з початку епідемії підтверджено 2 862 761 випадок інфікування.

На жаль, понад 97 тисяч людей померли від ускладнень. Понад 2 мільйони людей одужали.



Копакабана / Фото: Getty Images