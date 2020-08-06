В Рио-де-Жанейро отказались от торжеств по случаю Нового года, которые традиционно устраивают на знаменитой набережной Копакабана.

В ночь на 1 января 2021 года празднования будут рассредоточены по всему городу. Одна из вероятных площадок будет находиться у статуи Христа-Искупителя. Об этом сообщает DW.

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Отмечается, что фейерверки и концерты будут транслировать в интернете. Также в Бразилии запланирована минута молчания из уважения к жертвам COVID-19.

Коронавирус в Бразилии

Добавим, что Бразилия уже более двух недель занимает второе место в мировом рейтинге стран с наибольшим количеством случаев заражения коронавирусом. По данным Worldometers, в стране с начала эпидемии подтверждено 2 862 761 случай инфицирования.

К сожалению, более 97 тысяч человек умерли от осложнений. Более 2 миллионов человек выздоровели.



Копакабана / Фото: Getty Images