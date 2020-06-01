У Бразилії продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Станом на 31 травня в латиноамериканській країні захворіли вже 514 тисяч 849 людей.

Лише за останню добу зафіксували 16 тисяч 409 нових випадків. Такі дані наводить портал Worldometers, який веде статистику захворюваності на коронавірус у світі.

До слова Бразилія обійшла Росію та вийшла на друге місце у світі за кількістю інфікованих на коронавірус

Востаннє в країні ще 25, а перед цим 18 травня за добу фіксували менше як 15 тисяч нових випадків захворювання.

Крім того, в країні щоденно від коронавірусу помирає близько тисячі людей. Станом на зараз протягом 31 травня у Бразилії померли 480 хворих.

Загалом за увесь час пандемії померли 29 тисяч 314 хворих на коронавірус. Це четвертий показник у світі після США, Великої Британії й Італії.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я вже назвала Південну Америку новим епіцентром пандемії коронавірусу.

Що відомо про коронавірус у Південній Америці?Крім Бразилії, серйозні проблеми з коронавірусною хворобою також мають Перу (164 тисячі хворих), Чилі (99 тисяч), Еквадор (39 тисяч) й Аргентина (16 тисяч). В інших південноамериканських країнах хворих менше як 10 тисяч.



Таким чином можна простежити певний "туризм" коронавірусу. Спершу він охопив Азію (Китай, Південна Корея, Іран), пізніше Європу (Італія, Іспанія, Велика Британія і інші), далі добрався до Північної Америки (США і Мексика), а тепер "мігрував" у Південну Америку.