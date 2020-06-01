В Бразилии продолжает расти количество больных коронавирусом. По состоянию на 31 мая в латиноамериканской стране заболели уже 514 тысяч 849 человек.

Только за последние сутки зафиксировали 16 тысяч 409 новых случаев. Такие данные приводит портал Worldometers, который ведет статистику заболеваемости коронавирусом в мире.

К слову Бразилия обошла Россию и вышла на второе место в мире по количеству инфицированных коронавирусом

Последний раз в стране еще 25, а перед этим 18 мая за сутки фиксировали менее 15 тысяч новых случаев заболевания.

Кроме того, в стране ежедневно от коронавируса умирает около тысячи человек. По состоянию на сейчас в течение 31 мая во Бразилии умерли 480 больных.

Всего за все время пандемии умерли 29 тысяч 314 больных коронавирусом. Это четвертый показатель в мире после США, Великобритании и Италии.

Между тем Всемирная организация здравоохранения уже назвала Южную Америку новым эпицентром пандемии коронавируса.

Что известно о коронавирусе в Южной Америке?Кроме Бразилии, серьезные проблемы с коронавирусной болезнью также имеют Перу (164 тысячи больных), Чили (99 тысяч), Эквадор (39 тысяч) и Аргентина (16 тысяч). В других южноамериканских странах больных менее 10 тысяч.



Таким образом можно проследить определенный "туризм" коронавируса. Сначала он охватил Азию (Китай, Южная Корея, Иран), позже Европу (Италия, Испания, Великобритания и другие), далее добрался до Северной Америки (США и Мексика), а теперь "мигрировал" в Южную Америку.