У Вінниці коронавірус виявили у більш ніж 20 працівників громадського транспорту. За словами мера міста, це результат байдужості громадян.

Коронавірус виявили у працівників Вінницької транспортної компанії, повідомляє мер міста Сергій Моргунов у фейсбуці.

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Наразі відомо, що на коронавірус захворіли щонайменше 23 водії громадського транспорту міста.

Ми випустили транспорт по максимуму для зручності містян, але, на превеликий жаль, деяким пасажирам байдуже не тільки на себе, а й на інших. Результат цього — маємо захворілих в колективі Вінницької транспортної компанії,

– йдеться в повідомлені.

Впродовж минулої доби у Вінниці виявили 57 нових хворих на COVID-19 – це найбільша кількість від початку пандемії. Загалом у місті зареєстрували 286 пацієнтів з COVID-19, 11 з яких померли.

За словами Моргунова, епідеміологічна ситуація в місті ускладнюється – інфекційне відділення міської лікарні №1 заповнено на 100%.

Якщо захворюваність продовжуватиме зростати, мер міста не виключає можливість повернення жорстких карантинних заходів.