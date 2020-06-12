В Виннице коронавирус обнаружили у более 20 работников общественного транспорта. По словам мэра города, это результат равнодушия граждан.

Коронавирус обнаружили у работников Винницкой транспортной компании, сообщает мэр города Сергей Моргунов в фейсбуке.

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Известно, что коронавирусом заболели по меньшей мере 23 водителя общественного транспорта города.

Мы выпустили транспорт по максимуму для удобства горожан, но, к большому сожалению, некоторым пассажирам безразлично не только на себя, но и на других. Результат этого – имеем заболевших в коллективе Винницкой транспортной компании,

– говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Виннице обнаружили 57 новых больных COVID-19 – это наибольшее количество от начала пандемии. Всего в городе зарегистрировали 286 пациентов с COVID-19, 11 из которых умерли.

По словам Моргунова, эпидемиологическая ситуация в городе усложняется – инфекционное отделение городской больницы №1 заполнено на 100%.

Если заболеваемость будет продолжать расти, мэр города не исключает возможность возвращения жестких карантинных мер.