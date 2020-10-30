Данські вчені зуміли пояснити, чому ж у деяких людей COVID-19 перебігає безсимптомно. Річ у тім, що збудник коронавірусу SARS-CoV-2 може приховувати генетичний матеріал від імунної системи.

Внаслідок того, що коронавірус приховує свій генетичний матеріал, імунна система його просто не помічає та не реагує на нього. Це явище характерне для інфікованих на ранніх стадіях хвороби та тих, які переносять COVID-19 абсолютно безсимптомно. Робота вчених з Орхуського університету опублікована на офіційному сайті установи.

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Так, у легенях людини є імунні клітини під назвою альвеолярні макрофаги. Вони забезпечують нормальну роботу органу та захищають його від патогенів.

Альвеолярні макрофаги на стільки важливі, що їх відносять до захисту "першого рівня" проти вірусів. Коли макрофаги помічають інфекцію, то запускають виробництво інтерферонів для атаки. Зазвичай при гострих респіраторних інфекціях, таких як грип, ці клітини продукують велику кількість інтерферонів.

Як проводилось дослідження

Вчені прийшли до несподіваного висновку після спостереження за поведінкою альвеолярних макрофагів у відповідь на SARS-CoV-2.

Під час експериментів вчені виявили, що коронавірусна інфекція SARS-CoV-2 може пригнічувати виробництво інтерферонів. Передбачалося, що макрофаги продукуватимуть їх у великій кількості, але очікування не підтвердилася.

Ймовірно, SARS-CoV-2 приховує свій генетичний матеріал від розпізнавання цими імунними клітинами. Тим самим, продукування інтерферону не починається,

– припускають дослідники.

Саме тому хвороба не проявляється симптоматично, а інфекція непомітно поширюється серед людей. Разом з тим, науковці наголошують на тому, що всі причини нетипової реакції організму поки що незрозумілі.

Тож у нових етапах досліджень вчені намагатимуться з'ясувати, чому імунна система не завжди розпізнає коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2.